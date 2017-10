Ni nakon pet sati pregovora nema dogovora o akcizama

Opet nema dogovora o akcizama. Ni više od pet sati pregovora nije bilo dovoljno da Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje da zeleno svjetlo.

Na ponuđeni tekst bilo je intervencija iz Federacije, kaže Vjekoslav Bevanda. Entitetske vlasti imaju dva dana da se usaglase a konačni dogovor, kaže, pašće za dva dana.

Kakve su intervencije u pitanju Vjekoslav Bevanda, ministar finansija i trezora BiH, nije želio da kaže.

“Stvarno da sad prepričavam nema smisla, pa hvatajte ih… Ja sam zbog korektnosti rekao da smo imali jedan tekst zakona koji je podijeljen i da su bile intervencije iz Federacije”, rekao je Bevanda.

Nakon maratonske sjednice, federalne intervencije na kraju su ostale tajne. Posljednji put zakon je na sjednici upravnog odbora u Mostaru pao zbog nesloge entitetskih ministara jer je Federacija tražila više novca od akciza za gorivo – pa se spekuliše da je to i ovaj put mogao da bude kamen spoticanja. A dan je počeo optimistično. Vjekoslav Bevanda gotovo da je bio uvjeren da će pasti dogovor.

“Ja očekujem da zakon bude usvojen – to je moje očekivanje od početka”, komentarisao je Bevanda.

Prije sjednice upravnog odbora spekulisalo se da će na stolu biti drugačiji prijedlog za povećanje akciza na naftu – ali je ministar finansija i trezora demantovao tu priču. Ostajemo, kaže Bevanda, pri ranijem Prijedlogu Zakona kojim je predloženo povećanje od 15 feninga po litru.

I dok Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje zakonski mora da se odredi o akcizama – u isto vrijeme predsjedavajući Savjeta ministara pokušava da okupi većinu oko ovog pitanja.

Ali to mu, ovih dana, ne ide baš za rukom. Iako se Denis Zvizdić ponaša kao da je sve u redu, novi Zakon o akcizama, ako ga uopšte i bude nakon srijede, vjerovatno ponovo neće dobiti podršku u bh. parlamentu. Usvajanje akciza do sada je kočio Savez za promjene. Posljednji put, tokom glasanja u Predstavničkom domu SNSD-ovi poslanici glasali su za. Ali to ipak nije bilo dovoljno jer je nedostajao jedan glas za usvajanje akciza.