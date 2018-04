Nezvanično: Kompletna uprava ERS-a podnijela ostavke

Komplentna uprava “Elektroprivrede” sa Željkom Kovačevićem na čelu podnijela je ostavke, nezvanično saznaje ATV. Sve bi trebalo da se ozvaniči na sutrašnjoj vanrednoj sjednici Nadzornog odbora na kojoj bi, kako nezvanično saznajemo, članovi odbora trebalo da prihvate ili odbiju ponuđene ostavke.

Tu informaciju bilo je nemoguće provjeriti u rukovodstvu Elektroprivrede a nakon što smo dva dana ukazivali na to kako su radili i rade u tom javnoim preduzeću oglasio se i predsjednik Republike i podsjetio na raniji dogovor da će svi rukovodioci preduzeća koja posluju negativno biti promijenjeni.

“Postoje neke činjenice i one govore o tome da je u prošloj godini napravljen jedan od većih gubitaka koje postoje. Naša politika je bila da poslovodstva koja prave gubitak u javnim preduzećima moraju da se suoče sa svojom odgovornošću i na tom ćemo ustrajati”, rekao je predsjednik Srpske Milorad Dodik.

Nakon pisanja ATV-a, danas konačno odgovaraju u “Elektroprivredi Srpske”. Pravdaju se da su prošlo ljeto morali da kupuju struju iako su prema internom dokumentu samo zaključili da to ne treba da rade. Bez obzira na to, “Elektroprivreda” je kupila struju od slovenačkog ponuđača, po cijeni od oko pedeset evra po megavat satu – i to u doba godine kada je, zbog hidroloških prilika, dosta skuplja na tržištu.

“Netačno je da je kupovana električna energija skuplja tri do četiri puta od tržišne cijene, nego je energija kupovana prema trenutnim cijenama na tržištu, u trenutku kupovine. Na uvoz u 2017. je uticala loša hidrološka situacija”, kaže Petar Milošević, direktor direkcije za upravljanje proizvodnjom u Elektroprivredi RS.

Kako ATV nezvanično saznaje, prije slovenačke, “Elektroprivreda” je odbila tri ponude, sa povoljnijim uslovima. “Elektroprivreda Srpske” jedina u regionu prodaje i kupuje struju na tenderima, iako je električna energija roba kojom se uglavnom trguje na berzi.