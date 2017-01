Nezaustavljivi Čović srušio Igokeu u Laktašima VIDEO

Košarkaši FMP Železnika pobjedili su Igokeu u gostima sa 84:74, u duelu 17. kola ABA lige.

Briljantan meč odigrao je plej gostiju Filip Čović koji je meč završio sa nevjerovatnih 36 poena (9-14 za tri), 3 skoka, 5 asistencija i indeksom koristnosti 42!

SHOWTIME: They strike again! Čović and @Jonahbolden43 with fantastic alley-oop! #ABALiga #IGOFMP pic.twitter.com/Re0TV0j7SH

FMP je u većem dijelu meča odigrao sjajno, u trećoj dionici je imao i 19 poena prednosti, ali se domaćin vratio u meč i sredinom posljednje dionice smanjio je na 69:67. Ipak, Čović, Bolden i Lazarević su odgovorili, pa je FMP ostvario šestu pobjedu u sezoni. Omaleni plej FMP bio je potpuno nezaustavljiv, a tokom treće četvrtine izveo je vjerovatno i potez sezone kada je asistirao Bodlenu za sjajno zakucavanje.

ALLEY-OOOOOOP TIME! Check out this brilliant play by Filip Čović and @Jonahbolden43 of #FMP! #ABALiga #IGOFMP pic.twitter.com/gDqxmQsix4

