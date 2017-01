Nezaposlena profesorka besplatno podučava srpski siromašne đake

Nevena Dražović je nezaposlena profesorka srpskog jezika i književnosti, sa završnom ocjenom 9.86 na master studijama u Novom Sadu. Iako već godinama ne uspjeva da nađe posao, ne odustaje od ideje da djeci prenese znanje. Ona je odlučila da izabere pet učenika 8. razreda, koji nemaju novca za dodatne časove srpskog, i sa njima radi narednih pet mjeseci kako bi ih pripremila za prijemni.



Podstaknuta projektom besplatne pripremne nastave za polaganje male mature koja se, nezavisno od besplatnih priprema u školama, već nekoliko godina unazad sprovodi u gradovima kao što su Leskovac, Šabac, Novi Pazar, kao i u nekim beogradskim opštinama, profesorka srpskog jezika Nevena Dražović iz Kraljeva, odlučila je da sama pokuša da ostvari sličan projekat.

– Svojim prijateljima, iz Kraljeva i okoline, sam uputila poziv preko društvenih mreža, u kojem sam ih zamolila da mi jave ako poznaju nekoga ko pohađa 8. razred i kome je potrebna pomoć u savladavanju gradiva iz srpskog jezika. Jedini uslov za dobijanje ove besplatne pripremne nastave jeste da učenik potiče iz porodice slabijeg materijalnog stanja. Poziv je za sada naišao na zaista pozitivnu reakciju i iskreno se nadam da ću ideju uspešno realizovati do kraja – priča Nevena za “Srbija video”.

Druga strana ove medalje nije nimalo simpatična, jer Nevena Dražović je nezaposlena profesorka srpskog jezika, sa prosječnom ocjenom od 9.86 koju je ostvarila na master studijama na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Posao traži pune tri godine.

– Za sve to vrijeme sam stekla svega mjesec dana radnog iskustva. Konkurisala sam za posao u mnogim školama, ali uzalud. Na svakom konkursu bude izabran neko drugi, vjerovatno, bolji kandidat od mene. Više puta sam pokušala da učestvujem u programu stručne prakse, ali i to je bilo bezuspješno. Vjerovala sam i, zapravo, još uvijek vjerujem da ću se kroz posao u svojoj struci na neki način odužiti svome gradu zato što mi je pružio finansijsku podršku kada mi je to bilo i više nego potrebno, jer sam imala tu nesreću da su moji roditelji tokom mog studiranja ostali bez posla – kaže Nevena.

Nevena kaže da je nada i optimizam ne napuštaju, jer voli svoj posao, i voli da radi sa djecom.