Nezadovoljne majke predvođene Stanivukovićem traže sastanak sa premijerkom

Banjaluka: Nezadovoljne majke prošetale do Skupštine i ostavile poruku! FOTO

“Tražimo sastanak sa premijerkom ili idemo dalje”, kažu nezadovoljne majke koje su se okupile kod zgrade Vlade, nezadovoljne pravilima za dobijanje porodiljske naknade.

“Ovo je sedmi put da tražimo sastanak”, kaže Dragana koja se porodila u julu prošle godine, a ni ona ni suprug nisu zaposleni.

“Ja zaista ne mogu, i ne želim da shvatim kako jedna majka ne razumije majku. Mi možemo da razumijemo da postoje obaveze, ali isto tako postoje prioriteti. I mislim da se svi možemo složiti da su majke sa djecom najranjivija kategorija jednog zdravog društva”, kazala je Dragana Srdić-Petrušić.

I ovog puta protest je vodio PDP-ovac Draško Stanivuković. Obećava da će ići do kraja, pa i do suda u Strazburu ako ne dođe do izmjene zakona.

“Na ovaj način, zakon ima toliko šupljina, toliko praznina, da jednostavno nije prihvatljiv. Po Ustavnom sudu, po svim kreterijumima. Ovo nije ustavno, ovo je diskriminacija. Jedni mogu, jedni ne mogu. I čak oni koji ispunjavaju sve uslove, mi to uvijek govorimo, ne mogu”, rekao je Draško Stanivuković, odbornik PDP-a u Banjaluci.

Novim zakonom pravo na mjesečni materinski dodatak od 405 maraka dobile su sve nezaposlene žene koje su se porodile nakon 1.decembra prošle godine.

“405 maraka moglo je biti 350, pa da dobiju sve majke koje imaju djecu mlađu od godinu dana”, kaže Stanivuković koji je i megafonom više puta pozvivao premijerku na sastanak. Od predsjednice Vlade nije stigao odgovor ni na naša pitanja. Ministar porodice, ali i predsjednik parlamenta ber komentara.

“Ja ne mogu to da komentarišem, to mora predsjednica Vlade kojoj je upućen zahtjev za sastanak”, rekao je Nedeljko Čubrilović, predsjednik NSRS.

“Ja bih vas lijepo zamolila da sad posvetimo vremena našim šahistkinjama. Možda drugi put, da neku drugu temu, neko drugo pitanje”, kazala je Jasmina Davidović, ministar porodice, omladine i sporta.

Do utorka će čekati odgovor, poručuju nezadovoljne majke. Ako ga ne dobiju ne isključuju ni blokadu saobraćajnica.