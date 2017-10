New moment osvojio zlato na Golden drum-u u Sloveniji

Single channel žiri proglasio je marketinšku agenciju New Moment najkreativnijom agencijom u Adriatic regiji na svečanoj ceremoniji održanoj u Ljubljani na festivalu Golden Drum.

Od svih marketinških agencija u Adriatic regiji, koja obuhvata Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Makedoniju, Albaniju i Crnu Goru, prestižnu titulu najkreativnije agencije Single Channel žiri je dodijelio agenciji New Moment.

Pored ove nagrade, New Moment je osvojio i zlatno priznanje u kategoriji Dizajn i srebrno priznanje u kategoriji Direct. Obe nagrade dodjeljene su za projekat “Jedna knjiga za mir” (One Book For Peace).

Žiri u sastavu od 27 vodećih internacionalnih eksperata za komunikacije ocjenjivao je preko 1.000 radova.

”Ova godina je godina New Moment agencije. Pet Kanskih lavova u Cann-u, jedan Balkannski lav u Rovinju, sada tri nagrade na Golden Drum-u u Ljubljani, to je samo potvrda da teorija koju imamo, a to je da radimo srcem i obožavamo to što radimo, svakako donosi samo uspjeh. Divno je biti dio tima koji sve pobjeđuje, divno je sanjati, divno je znati da u devet zemalja imate prijatelje koji djele vaše mišljenje i rade kao jedno i divno je ostvariti snove”, izjavila je Maja Bajić Rudinac, Client service director agencije New Moment u Bosni i Hercegovini.

Nagrađeni rad “Jednaknjigazamir” (One Book For Peace) možete pogledati ovdje.

Agency credits:

Dragan Rujević, managing director NM BIH

Maja Bajić Rudinac, client service director NM BIH

Ana Šutić, kreativni director NM BG

Igor Milovanović, head of art NM BG

Žarko Sakan, managing director New Moment-a

Lazar Sakan, creative manager New Moment-a

Jasmina Nikolić, client service director NM BG

Branka Conić, PR director NM BG

Maša Vučković, Media relation director NM BG

Goran Rudinac, head of digital NM BG

Stano Đurašinović, digital specialist NM BG

Sandra Kovačević, account director NM BG

Aleksandar Krstić, production NM BG

Keno Daljipi, production NM BG

Vladan Anđelković, media director NM BG

Kalpesh Patankar, Executive creative director

Sambhav Khandelwal, Copywriter

Vineet Naik Parrikar, Art director

Produkcija Emote:

Bogdan Petković Dušan Petković Božidar Đorić

