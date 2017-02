Nevrijeme pogodilo Kaliforniju, četiri osobe poginule FOTO VIDEO

Najmanje četiri osobe su poginule u olujnom nevremenu, koje je pogodilo južni dio američke države Kalifornije.

Oluja je čupala drveće i nosila automobile. Mještani su pozvani da se evakuišu, dok su neki putevi zatvoreni, a veliki broj letova je ili odložen ili otkazan.

Dva automobila bukvalno su “oduvana” olujom i bujicom u Viktorvilu, gdje je policija pronašla jedno tijelo u potopljenom vozilu. U drugom vozilu spasioci su izvukli jednu ženu.

Vatrogasna jedinica Los Anđelesa pronašla je muškarca u kritičnom stanju u mjestu Šerman Ouks, koji je došao u dodir sa strujom. On je u bolnici proglašen mrtvim.

Dva vozila su propala kroz rupu u zemlji u Studio Sitiju, oko 20.30 po lokalnom vremenu, javlja AP.

Još dvije osobe su poginule u odvojenim saobraćajnim nesrećama izazvanim olujom.

Intersection of Olive St and Gutierrez St in #SantaBarbara flooded completely. Join us tonight @KSBY for all #CAstorm coverage. pic.twitter.com/SPS2PXKJ1F

