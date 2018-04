Nevjerovatno: Braća postigla golove u isto vrijeme na različitim utakmicama!

Nejmar pauzira najmanje do sredine maja



Nevjerovatna priča stiže iz Engleske. Braća Mohamed i Abobaker Eisa bili su strijelci u istom minutu na dvije različite utakmice.

Abobaker je dao prvenac za Šruzberi u 13. minutu utakmice, dok je u isto vrijeme i njegov brat zatresao mrežu po 21. put u sezoni za ekipu Čeltenama.

Dok je mlađi brat Abobaker postigao prvi gol u dresu trećeligaša Šruzberija, Mohamed se u strijelce upisao 21. put i tako ušao u istoriju kluba kao najbolji strijelac u jednoj sezoni. Niko nikada u dresu Čeltenama nije postigao više od 20 golova.

On se nije zaustavio na 21, do kraja meča je postigao još jedan gol, ali to nije bilo dovoljno da se izbjegne poraz od Kembridža (4:3).