Nevesinje: Novi vodovod do kraja godine

Muke sa lošim vodosnabdijevanjem Nevesinjcima će biti riješene do kraja ove godine. Potpisan je ugovor za izgradnju vodovoda od mjesta Vojine do Nevesinja. Ova faza će koštati skoro tri milona maraka.

“Mi se radujemo što će naši građani imati čistu vodu iz vrela Udbina. Mislimo da će se to završiti na zadovoljavajući način. U planu je i gradnja rezervoara od hiljadu kubnih metara vode” kaže načelnik opštine Milenko Avdalović.

“HE Dabar i HET zaključno sa ugovorima koji su danas potpisani, uložiće u vodovodni sistem Udbina oko 8 milona maraka” kaže direktor za proizvodnju i tehničke posloce HET-a, Ilija Tamindžija.

Počelo se i sa izgradnjom prečistača na jezeru Alagovac. Vodosnabdijevanje je višedecenijski problem ove hercegovačke opštine. Za čistu i pitku vodu Nevesinjci se snalaze na sve načine.

Izvorište Jedreš u samom centru opštine svih ovih godina bilo je jedini spas. Sa njega su Nevesinjci u kantama i bidonima donosili vodu za piće.

Do Jedreša je danas svratio i Dragan. Sa bidonom svakodnevno dolazi po vodu za piće. Kaže jedva čeka da čista voda potekne na česmama.

“Dolazim skoro svaki dan, a kako neće značiti da imamo vodu u kući. Ma to će nam značiti sve” priča Dragan Vuković.

Nevesinjci se žale da ne znaju kada je gore, zimi kada je voda prljava ili ljeti kada je uopšte nema. Na izgradnju novog vodovoda gledaju sumnjičavo, jer su, kažu, ta obećanja čuli više puta.

U sistem vodosnabdijevanja do sada je uloženo više od pet miliona maraka. Voda je već stigla do radilišta HE “Dabar” i svih budućih objekata ove hidroelektrane.