NESTRO konkurs profesionalnih vještina „Najbolji u struci”

„Dobar dan, izvolite.” sa pozitivnom energijom i osmjehom, više puta tokom dana i svakog radnog dana. Između čekića i nakovnja, između kupca i poslodavca – prodavac!

„Teško je biti prodavac, jer on je prvo lice kompanije, koje mora da je na usluzi puno radno vrijeme, a u obavljanju svojih radnih zadataka nosi dvostruku odgovornost – kako prema mušterijama, tako i poslodavcu.”, rekao je Dmitrij Vladimirovič Panjukov, generalni direktor NESTRO PETROL-a, nakon provedenog konkursa profesionalnih vještina „Najbolji u struci” koji se odnosio na profesiju prodavac.

Na NESTRO benzinskim stanicama zaposleno je 478 prodavaca koji treba da su svakodnevno ljubazni u komunikaciji i pružanju usluga kupcima, da imaju dovoljno znanja da pruže neophodne informacije o proizvodima, da na odgovarajući način izvrše naplatu, zaprime robu, poštuju planograme izlaganja proizvoda i provedu brojne druge dnevne aktivnosti. Na NESTRO benzinskim stanicama prodavci se nalaze u svakodnevnoj komunikaciji sa više od 30.000 kupaca, a svaki kupac sa benzinske stanice treba izaći zadovoljan pruženom uslugom.

Kako se prodavaci snalaze u teorijskom i praktičnom dijelu pokazali su prethodnih dana na takmičarskom konkursu „Najbolji u struci”, a koji je ove godine prvi put organizovan u kompaniji NESTRO PETROL. Najuspješnijih 39 kandidata su pored teorijskog dijela testa prošli i praktični dio koji se sastojao od nekoliko zadataka: tehnički dio bezbjednog zaprimanja naftnih proizvoda, planogram i aktivna prodaja dopunskog asortimana i proizvoda Rafinerije ulja Modriča, kao i demonstracija komunikacionih vještina i kvaliteta usluge koja se pruža kupcima na benzinskim stanicama NESTRO.

Titulu „Najboljeg prodavca NESTRO PETROL-a za 2107. godinu” osvojio je Danijel Lavrnja, benzinska stanica Srpske Toplice, Banja Luka, drugo mjesto pripalo je Elviru Imamoviću benzinska stanica Blažuj – Federaciji BiH, dok je treće mjesto osvojio Dragan Jokić, zaposlen na benzinskoj stanici Gradiška.

Kompanija je za najbolje obezbijedila diplome i novčane nagrade.

Za pokazan visok nivo usluge klijenta i aktivne prodaje motornog ulja, nagrađeni su: Dejan Milović (BS Gacko), Nedeljko Pantelić (BS Srbac) i Nemanja Kerezović (BS Srpske Toplice).

“Kvalitet usluga i proizvoda čini NESTRO benzinske stanice najposjećenijim na tržištu. Na velikim benzinskim stanicama dnevno nas posjeti i do 1.500 kupaca – veliki je to promet vozila i kupaca. Dio sam brojnog tima i to onog koji osvaja”, rekao je sa osmijehom najbolji prodavac Danijel Lavrnja, koji radi na benzinskoj stanici Srpske Toplice.

„Zadovoljan kupac osnova je u poslovanju naše maloprodajne mreže, a naši prioriteti ostaju kvalitetan proizvod i još kvalitetnija usluga”, poručio je na kraju generalni direktor NESTRO PETROL-a Dmitrij Vladimirovič Panjukov.

(PR)