Nestalo Jablaničko jezero: Za 50 godina biće “ono staro”

Umjesto hladne, bistre vode čija dubina je dosezala i do 80 metara, od Jablaničkog jezera ostalo je samo dno.

Nema više ni ribe, ni vode. Prava ekološka katastrofa dešava se u proteklih mjesec dana. Ribari kažu da su svojim očima gledali kako jezero nadomak Konjica kopni. Čamci, priča Ekrem Bukvić, odnedavno kao da stoje nasred pustinje.

“Udruženje sportskih ribolovaca Konjic nema više Jablaničkog jezera. Ako nema Jablaničkog jezera, nema ni sve one riblje populacije koja njemu pripada”, rekao je ribar Ekrem Bukvić.

Ogorčeni ribari upiru prstom u Elektroprivredu BiH. Kažu, prije nešto više od mjesec dana ispustili su vodu na brani uz jezero bez ikakvog obavještenja. Tvrde da je upravo to razlog što više nema ni jablaničkog ponosa, ali ni dva miliona ribljih jedinki.

“Mjesec je februar. Smuđ je već počeo da se mrijesti. On je ovdje već trebalo da položi svoju ikru. Međutim, on to nema gdje ovdje položiti”, rekao je ribar Mirsad Tešnjo.

U prethodnih nekoliko dana, spekuliše se da je Elektroprivreda ispustila vodu zbog porasta cijene električne energije na svjetskom tržištu, i zbog proizvodnje što više struje u hladnim januarskim danima. Iz tog preduzeća se tek danas oglašavaju.

U saopštenju tvrde da nisu odgovorni za nestanak vode iz jezera, već da su za to zaslužne suša i niske temperature. Kako bilo, kažu ekolozi, Elektroprivreda mora da poštuje vodoprivredne i ekološke propise, a ne da im na prvom mjestu budu kilovati.

“Ostalo je sporedno. Sve ostale društvene štete koje se mogu stvoriti tzv tim na silu stvorenim kilovatom, kada nisu hidrološke prilike povoljne, nažalost se odražava na ljude, na životinje, i na čitavo okruženje”, rekao je Amir Varišić iz Udruženja “Zeleni konjic”.

Ribari procjenjuju da će, uz maksimalnu pažnju i zaštitu, biti potrebno najmanje pedeset godina da bi se Jablaničko jezero vratilo u prvobitno stanje. Stručnjaci, ipak, kažu da to nikada neće ni biti moguće, jer riblji fond koji se u tom vještačkom jezeru odomaćio još od njegovog nastanka 1953. godine, više se neće vraćati.