Nestabilno vrijeme i narednih nekoliko dana

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra će biti promjenljivo oblačno vrijeme, uz najvišu dnevnu temperaturu do 27 stepeni Celzijusovih.

Jutro će biti svježe i promjenljivo oblačno, ponegdje oko rijeka i po kotlinama sa maglom, saopšteno je iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

Tokom dana u Krajini će biti promjenljivo oblačno uz duže sunčane intervale, a u ostalim krajevima pretežno sunčano uz malu ili umjerenu oblačnost. U noći novo jače naoblačenje sa sjeverozapada do jutra donosi kišu u zapadne krajeve Krajine.

Jutarnja temperatura vazduha biće od sedam do 13, na jugu do 17 stepeni Celzijusovih. Najviša dnevna temperatura vazduha biće od 20 do 27, u višim predelima od 17 stepeni Celzijusovih.

U utorak, 19. septembra, biće pretežno oblačno i osjetno svježije sa čestom kišom tokom jutra i prijepodneva. Više kiše u zapadnim i sjevernim krajevima. U drugom dijelu dana promjenljivo oblačno uz mjestimičnu kišu.

Jutarnja temperatura vazduha biće od sedam do 13, na jugu do 15 stepeni Celzijusovih. Najviša dnevna temperatura vazduha biće od 15 do 22, u višim predjelima od 12 stepeni Celzijusovih.

U srijedu, 20, septembra, zadržava se oblačno i svježe vrijeme sa kišom, mjestimično i pljuskovima sa mogućnošću i grmljavine.

Jutarnja temperatura vazduha biće od pet do 11, na jugu do 14 stepeni Celzijusovih. Najviša dnevna temperatura vazduha biće od 10 do 16, na jugu do 20 stepeni Celzijusovih.

U četvrtak, 21. septembra, biće pretežno oblačno sa povremenom kišom i pljuskovima. U drugom dijelu dana prestanak kiše uz djelimično razvedravanje, dok će u Hercegovini biti suvo i pretežno sunčano uz malu ili umjerenu oblačnost.

Jutarnja temperatura vazduha biće od pet do 12, na jugu do 16 stepeni Celzijusovih. Najviša dnevna temperatura biće vazduha od 11 do 17, na jugu i ponegdje na sjeveru do 20 stepeni Celzijusovih.

Vjetar će biti slab do umjeren, promjenljivog smjera, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

U Srpskoj i FBiH danas je oblačno sa kišom i pljuskovima.

(Srna)