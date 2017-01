Nešković: Dejtonski sporazum uzrok nesporazuma između SAD i Dodika

Sankcije SAD prema predsjedniku Srpske Miloradu Dodiku očekivane su, kaže politički analitičar iz Radomir Nešković.

“To nije nikakvo iznenađenje. Amerikanci doživljavaju Dejtonski sporazum i BiH na jedan način, a Dodik na drugi” rekao je Nešković za „EuroBlic“.

U tome je, ističe, nastalo sukobljavanje i razmimoilaženje.

“Sada treba videti kako će nova američka administracija na to gledati i kada će to doći na dnevni red njihovog razmatranja. Bilo bi dobro za Srpsku da to traje što kraće”, navodi Nešković.