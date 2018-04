Nešić: Za puteve u Istočnom Sarajevu 8,5 miliona KM

Javno preduzeće “Putevi Republike Srpske” uložiće ove godine u izgradnju i rekonstrukciju putne infrastrukture na području grada Istočno Sarajevo više od 8.500.000 KM, rekao je vršilac dužnosti direktora ovog preduzeća Nenad Nešić.

Nešić je rekao novinarima da su Planom poslovanja za 2018. godinu predvidjeli nastavak rekonstrukcije puta prema Jahorini na dionici Jasik-Trijanga, koji je u veoma lošem stanju, za šta će “Putevi Republike Srpske” iz vlastitih sraedstava obezbjediti oko pet miliona KM.

On ističe da je planirana i izgradnja novog puta prema Jahorini koji će se graditi od sadašnjeg puta na dijelu takozvanih “osmica” kako bi na taj način rasteretili saobraćaj prema Olimpijskom centru Jahorina.

Nešić kaže da će “Putevi Republike Srpske” iz vlastitih sredstava obezbijediti oko dva miliona KM za gradnju novog puta.

“Predvidjeli smo i izgradnju kružnog toka kod tržnog centra `Tomašević` i što je najbitnije izgradnju kružnog toka na Kuli, opština Istočna Ilidža, gdje je u dane vikenda velika frekvencija saobraćaja za šta ćemo obezbijediti oko milion maraka”, naglasio je on.

Prema njegovim riječima, “Putevi Republike Srpske” imaju potpisana dva ugovora o izgradnji dvije kružne raskrsnice u Istočnom Novom Sarajevu, jedna je kod “Foto Vasića”, a druga na raskrsnici kod kafane “Mlado jagnje”.

“Tu su potpisani ugovori sa najpovoljnijim izvođačima radova, a ostalo je na opštini da riješi imovinsko pravne odnose”, kaže Nešić.

On je rekao da će to finansirati “Putevi Republike Srpske” u iznosu od oko 500.000 KM, te da očekuje da će za 10 do 15 dana krenuti izgradnja jednog od ova dva kružna toka.

“Svi projektni planovi za ove radove postoje i inicirao sam da se ti putevi rade na području Istočnog Sarajeva”, kaže Nešić i dodaje da se domaćinskim poslovanjem u firmi sve može uraditi.

On je naglasio da će u narednom periodu biti završeni spoljni radovi na tunelu Kalovita brda na Palama, čija je rekonstrukcija završena pred zimu.

