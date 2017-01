Nešić ostaje na na čelu “Puteva RS”

Direktor “Puteva”, DNS-ov Nenad Nešić, sa ponosom je prošetao novim mostom u Dragalovcima kod Stanara. Od njegove smjene, koju su tražili pojedini SNSD-ovi ministri u Vladi nema ništa.

Između dva sastanaka lidera vladajuće koalcije, pala je odluka da mu Vlada ipak ukaže povjerenje i pruži još jednu priliku da stanje u preduzeću dovede u red. Odluku je potvrdio Nešićev stranački kolega, ministar saobraćaja Neđo Trninić. Ne krije da je Vlada nezadovoljna stanjem u Putevima, ali za Nešića ima opravdanje. Naslijedio je, kaže, lošu situaciju u preduzeću.

“Nešiću je u petak produžen mandat na v. d. na još tri mjeseca, nema smjene. Postoje određena dešavanja u ‘Putevima’ s kojim smo mi u Ministarstvu i u Vladi nezadovoljni. Svakako smo opredjeljeni da to dovedmo u red”, kazao je Neđo Trninić, ministar saobraćaja i veza RS.

Nešić se nada stabilizaciji prilika.

“Očekujem stabilizaciju kako u javnom preduzeću ‘Putevi’. Znači na prvom mjestu su javno preduzeće i interesi građana RS”, kazao je Nešić.

Ministar saobraćaja i Vlada očekuju da Upravni i Nadzorni odbor Puteva, zajedno sa direktorom, preduzeće dovedu u red. Umjesto njih , kaže Trninić, to nećemo raditi. Naime, Putevi mjesecima ne plaćaju izvođače radova, koji zbog haosa sa tenderom već sedam mjeseci ne mogu da sklope ugovore. I dalje rade kao da će proći na tenderu, a ne postoji zakonski osnov da im se izvrši isplata.

“Uprava i nadzorni odbor su u toku rješavanja toga i to će biti u narednim sedmicama rješeno.

Svaki ugovor ima javni tender, to je javna nabavka, za koju mora proći neki vremenski rok i vremenski period i ima žalba komisiji za razmatranje žalbi. Imate više strana koje učestvuju u nabavkama, tako da ti procesi moraju jednostavno proći da bi se došlo do nekog zakonitog rješenja”, kazao je Nešić.

Nešić očekuje da će do kraja februara riješiti probleme sa dobavljačima. To očekuje i ministar Trninić, ali kaže da do smjena i promjena u “Putevima” mora doći, kako bi preduprijedili probleme.