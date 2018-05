Nerasvijetljeno ubistvo Jovanovića i dalje ugrožava slobodu medija

Nerasvjetljeno ubistvo glavnog i odgovornog urednika dnevnika “Dan” Duška Jovanovića do danas ugrožava slobodu izražavanja u Crnoj Gori, smatraju u Akciji za ljudska prava.

“Nerasvijetljeno ubistvo Jovanovića, za koje kolaju sumnje da je naručeno od vlasti ili njoj bliskog okruženja, do danas ugrožava slobodu izražavanja u Crnoj Gori”, navedeno je u saopštenju te nevladine organizacije.

Akcija za ljudska prava je saopštila da se i 14. godišnjica ubistva Jovanovića dočekuje bez odgovora na pitanja ko je sve učestvovao u izvršenju tog zločina, ko ga je i zašto naručio i ko je odgovoran za to što do danas istraga nije dovela do ozbiljnijih rezultata.

U saopštenju se navodi da je samo Podgoričanin Damir Mandić okrivljen i pravosnažno osuđen kao saizvršilac, i to poslije jedanaestogodišnjeg procesa u kome je suđenje tri puta ponavljano.

Vlasnik i urednik dnevnog lista “Dan” Duško Jovanović ubijen je 27. maja 2004. godine ispred svoje redakcijije oko 23.00 časa, kada je nepoznati napadač iz automobila u pokretu ispalio 30 metaka iz kalašnjikova u pravcu Jovanovića, koji je nakon toga ubrzo i preminuo u Klinčkom centru u Podgorici.

(Srna)