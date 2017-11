Neobjavljeni album Ele Ficdžerald će ugledati svjetlost dana

Banjaluka: Prijave manifestacija za kalendar kulture dostaviti do 7. novembra

Ela Ficdžerald (Ella Fitzgerald) se uzdigla do samog vrha džez muzike savršenim izvođenjima numera poput “A-Tisket, A-Tasket”, “Summertime” i tzv. Great American Songbook melodija.



Sada Verve Records planira da objavi snimke Ficdžeraldove iz pedesetih godina prošlog vijeka, koje njeni obožavaoci nikada ranije nisu čuli. Naime, živi album “Ella at Zardi’s” će premijerno biti objavljen 1. decembra, i to nakon što je 60 godina proveo u arhivu izdavačke kuće.

Ficdžerald je otpjevala dva seta, koji su se našli na albumu 1956. godine, nakon što je potpisala za Verve Records, etiketu koju joj njen menadžer Norman Granc (Norman Granz) pokrenuo specijalno za nju. Inače, snimak je nastao nekoliko dana prije snimanja albuma “Ella Fitzgerald Sings the Cole Porter Song Book”, koji je bio prekretnica u njenoj karijeri, pa je Ela provela veče vježbajući pjesme u holivudskom Zardi’s Jazzland. Snimak otvara sam Granc, predstavljajući Ficdžeraldovu i opisujući je kao “najveću”, prije nego što ona otvori nastup izvedbom “It All Depends on You”.

Nakon što je Verve snimio setove u Zardiju 2. februara 1956. godine, trake su sklonjene u trezor, gdje su bile pohranjene decenijama. Odluka da se muzika konačno podijeli sa publikom dolazi u godini u kojoj će obilježiti ono što bi bio Elin 100. rođendan.

Kompletan album sa 21 pjesmom biće dostupan digitalno i kao audio CD, kada se pojavi početkom sljedećeg mjeseca.

(bosonoga)