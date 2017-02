Neobični zanati: Vješte ruke od starih novina naprave čudo

Darinka Kalanj iz Brčkog ni slutila nije da će, odnedavno, dodatno zarađivati od starih novina i to praveći korpe. Kaže, zanat je savladala gledajući video klipove na internetu i za kratko vrijeme počela da izrađuje svoje predmete.

Do sada je napravila pedestak korpi različitih oblika.

“Imala sam u jednom periodu svog života puno vremena i onda sam sasvim spontano počela da radim. Inače, voljela sam uvijek tako te neke lijepe stvari, ručne radove i kad sam bila mlađa voljela sam da pletem i tako nešto da radim. Počela sam sasvim slučajno. Gledala sam neke slike, i probala da li mogu ili ne mogu. I vidjela sam da mi to odogovara, da uživam u tome”, kaže Darinka Kalanj.

Osnovni materijal lako nabavi – sve što joj treba su stare novine. Listove pretvori u štapiće koje kasnije savija u željene oblike. Slično je kaže Darinka, kao sa prućem, samo lakše.

“To je reciklaža. Materijal je skroz jeftin. Znači, sve se radi od starih novina. Jedino što se u to ulaže drvofiks i lak. Kad se sve to završi da se prelakira. Znači, nema nekog posebnog ulaganja. Prutići kad se prave, recimo, ako želim da ih obojim, akrilnom bojom, to je već malo skuplje”, ističe Darinka.

Iako je zauzeta stalnim poslom i brigom o dva sina, Darinka uvijek nađe vremena, ne samo da napravi još jednu korpu, nego i još ponešto. Često oslikava flaše i drvene predmete. Sve što napravi Darinka izloži i na domaćim i regionalnim sajmovima, na kojima učestvuje zajedno sa kolegicama iz Udruženja “Stari zanati i rukotvorine”.