“Neobična pometnja” oko Bakingemske palate

Mediji su se rano jutros okupilii ispred Bakingemske palate, rezidencije britanske kraljice Elizabete II u Londonu, poslije novinskog članka da se “nešto neuobičajeno dešava u palati”, javila je agencija Frans pres na licu mjesta.

Desetak televizijskih kamera nalazi se ispred palate, a nekoliko ljudi širom zemlje, bliskih kraljevskoj porodici, pozvano je danas na sastanak “poslije glasina o informacijama koje bi se odnosile na kraljicu ili njenog supruga, princa od Edinburga”, prenio je tabloid Dejl miror.

Iako se slični sastanci organizuju povremeno, ovog puta je sastanak sazvan u posljednjem trenutku što ukazuje da će nešto značajno biti saopšteno – naveo je list pozivajući se na neimenovane izvore.

7 News at 6pm: Growing speculation that Buckingham Palace will make an announcement in the next few hours. Latest: https://t.co/HdDux7EawT pic.twitter.com/pNiqe1JZsP

— 7 News Adelaide (@7NewsAdelaide) May 4, 2017