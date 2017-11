Neobična izložba: Registarske tablice iz BiH od 1905. godine

Peri u Banjaluci: Ljudska bića najviše preziru one koji se najmanje razlikuju od njih

U Zvorniku je sinoć otvorena izložba 133 primjerka registarskih oznaka u BiH, autora i kolekcionara Zvorničanina Zorana Ivanovića.

Posjetioci su imali priliku da vide registarske tablice od 1905. godine do danas.

Ivanović, koji je profesor istorije, kaže da je prije desetak godina počeo da sakuplja registarske tablice i da je uspio da prikupi popriličnu zbirku.

On je podsjetio da su hroničari zabilježili da se prvi automobil u BiH pojavio 7. jula 1902. godine, te se taj događaj vezuje za trku automobila od Pariza do Beča, kada je jedan broj učesnika produžio do Sarajeva.

“Prvi automobil se uvodi u javni saobraćaj u BiH 1. oktobra 1905. godine na relacijama Bihać-Novi i Bihać-Petrovac za prevoz pošte i putnika, a u Zvorniku 1924. godine”, rekao je Ivanović i dodao da su se tada pojavile i registraske tablica.

On je naveo da iz doba Austro-ugarske vlasti i Kraljevine Jugoslavije ima samo fotografije na kojima su tadašnje tablice.

“Zanimljivo je da su i tada i u vrijeme SFR Jugoslavije tablice imale i regionalne oznake područja gdje su izdate”, priča Ivanović, te napominje da je prikupio i značajan broj registarskih tablica koje su tokom ratnih devedesetih koristila sva tri naroda.

