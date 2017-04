Nenad Nešić hoće novi mandat u “Putevima”

“Nadam se novom mandatu”, ne krije Nenad Nešić direktor “Puteva” Srpske. Krajem aprila ističe mu tromjesečni mandat vršioca dužnosti.

Ministar Neđo Trninić, baš danas je naložio Nadzornom odboru tog javnog preduzeća da raspiše konkurs za sve pozicije koje su u v.d. mandatu.

DNS-ov ministar vjeruje da će svi vršioci dužnosti zadržati pozicije i poslije konkursa.

“Međustanački dogovor je kako sam vam rekao takav da to kadrovski rješava DNS i DNS je to riješio na ovaj način. Da li će u međuvremenu do raspisivanja konkursa biti promjena, ja ne vjerujem i mislim da će ostati ovakva rješenja kakva su sada”, kaže Nežo Trninić, ministar saobraćaja i veza RS.

Nenad Nešić zahvaljuje se ministru i stranačkom kolegi na ukazanom povjerenju. Prije tri mjeseca njegovu smjenu tražili su pojedini SNSD-ovi ministri u Vladi, ali zahtjev nije prošao. Putevi mjesecima nisu plaćali izvođače radova, koji zbog haosa sa tenderom nekoliko mjeseci nisu imali sklopljene ugovore.

Radili su kao da će proći na tenderu, a nije postojao zakonski osnov da im se izvrši isplata. Nešić kaže da rješava taj problem.

“Premostili smo to kroz vanplansku, hitnu, javnu nabavku. U toku je procedura, čekamo odgovor Kancelarije za razamtranje žalbi, nakon toga mi ćemo mi nastaviti dalje, pojašnjava Nenad Nešić, v.d. direktor JP “Putevi” RS.

U „Putevima“ karijeru nastavlja i Duško Gojić, bivši direktor tog preduzeća. Kao kadar SNSD-a, postavljen je za vršioca dužnosti izvršnog direktora za tehničke poslove.