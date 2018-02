Nemanjići – rađanje kraljevine večeras na ATV

Više od 230 autentičnih lokacija sa 222 glumca i 2.700 statista i kaskadera. I svima ogromna čast što su dio velikog produkcijskog poduhvata, serije Nemanjići-rađanje kraljevine, a čija se prva epizoda premijerno prikazuje danas na ATV-u i Radio televiziji Srbije.

Vojin Ćetković, koji igra ulogu Stefana Prvovjenčanog, kaže da je nakon pilot-epizode bilo puno reakcija. Ističe da je to dobro, bilo da su pozitivne ili negativne, jer se mnogo ljudi uključilo u polemiku o našoj istoriji.

“Ja sam se prije svega bazirao na priču Gordana Mihića i na lik koji je Gordan Mihić postavio. Naravno, on se oslanjao na istoriju u Srbiji koju imamo, ovo što mi nosimo kao neki genetski kod, ti ljudi su negdje ucrtali”, rekao je Ćetković.

Dio glumačke ekipe je i Dragan Mićanović. Kaže da mu je bila čast da igra monaha Savu, kasnije prvog srpskog arhiepiskopa i sveca.

“Ovo je bila jedna prava avantura. Jedan pionirski posao, za većinu nas glumaca. Prvi put smo se sreli sa epohom na filmskom setu. Nada se da smo uspjeli da nadjemo taj filmski jezik koji će biti prijemčiv publici i da će publika ovu seriju voljeti”, kazao je Mićanović.

Poslednja televizijska uloga Nebojše Glogovca, u kojoj ćemo ga tek gledati, bila je baš u seriji Gordana Mihića. U ovom istorijskom spektaklu Glogovac je tumačio lik Vukana Nemanjića, sina Stefana Nemanje i brata Stefana Prvovenčanog i Svetog Save. Nažalost, Nebojša Glogovac je treći glumac iz serije „Nemanjići“, koji je preminuo prije početka emitovanja ovog domaćeg projekta.

“Da, nažalost. To je poslednja uloga glumca koji je prerano otišao, koji potiče sa ovih prostora i mislim da je on i ovdje potvrdio svoje izvanredno glumačko umjeće, zajedno sa svojim kumom Vojinom Ćetkovićem i drugim kolegama. To je zaista još jedna dodatna preporuka gledaocima, da budu uz ATV, da budu uz Nemanjiće 17.februara”, rekla je Nataša Tešanović, direktor ATV-a.

A biće sigurno. Jer je scenarista Gordan Mihić u snimanje serije uložio veliki trud i napor. Posebno se oslanjao i na pomoć istoričara.

“Ja sam izuzetno zadovoljan načinom na koji je ekipa na čelu sa Markom Marinkovićem i sjajnim glumcima ostvarila i realizovala projekat koji sam ja napisao. U nekim stvarima je to i prevazišlo moja očekivanja, jer sam ja prosto u početku vjerovao, ali nisam vjerovao da ću sa tolikom dubinom i neke snage epske uraditi do kraja”, rekao je scenarista Gordan Mihić.

“Bilo je naporno raditi, ali na neki način lijepo, zato što smo jednostavno imali uslove i veliku temu. Perfektno je Radio televizija Srbije obezbjedila sve ono što je potrebno za ovaj veliki ep. Imao sam ogromno poštovanje prema temi Nemanjići”, ističe režiser Marko Marinković.

“To je ogroman zahvat, sjajni su glumci. Bilo je tu različitih komentara, ali mislim da trebamo pustiti da prođe dovoljno vremena. Mislim da će serija opravdati očekivanja. Naposlijetku, Nemanjići su zaslužili napokon da se napravi nešto njima u čast. Ipak je to porodica koja je ovjerila i trasirala put Srbije jedne moderne, rekla bih države u ona vremena i mi smo odavno bili u obavezi da im se na ovakav način odužimo i vjerujem istinksi da je to učinjemo kako treba”, rekla je Nataša Tešanović.

Nadanja su jednaka. Da će ova najskuplja srpska tv serija svih vremena naći put do gledalaca, ali i posebno da će biti gledana i voljena. Zato ne propustite premijeru prve epizode u subotu u 20 časova na ATV-u.