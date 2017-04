Nema većine: O akcizama redovno, ali u skraćenoj proceduri

“Ko misli da je pobijedio neka to zadrži za sebe”, prva je reakcija predsjedavajućeg Šefika Džaferovića na aplauz u sali, poslije ishoda glasanja.

Ni sam nije vjerovao u rezultate, pa je tražio ponovno izjašnjavanje o tome da li će zakoni o akcizama proći u hitnu proceduru. Ishod je bio isti. 19 glasova “ZA”, isto toliko protiv i Semsudin Mehemodović i Sadik Ahmetović uzdržani.

Svemu je prethodila prava drama. Posljednja pauza pred izjašnjavanje trajala je dvadesetak minuta duže nego što je to bilo predviđeno, a na kraju su, ipak, dobrim dijelom presudili odmetnuti poslanici SDA. Mehmedović i Ahmetović bili su spremni da glasaju za akcize, ali da prethodno bude usvojen set zaključaka koje su predložili. Kako je većina u sali odbila da se o zaključcima uopšte izjašnjava, po drugi put u petnaest dana svojim glasanjem su sve vratili u neku drugu proceduru.

“Što se tiče sankcija stranke, to mene najmanje zanima, zato što je meni preči stav mog naroda, nego mog lidera”, kaže Semsduin Mehmedović, poslanik SDA u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

Zakoni ovoga puta idu u skraćenu proceduru. Mala je to utjeha za one kojima se žurilo da se ispoštuju rokovi MMF-a. To znači da bi zakoni trebalo da prođu amandmansku fazu, ali nešto brzim tempom. Ipak će za sve biti potrebno nekoliko sedmica. SNSD-ovi poslanici u sali su se pojavili tek nakon sto je počela rasprava o akcizama. Poručuju da im se nimalo ne sviđa ono što dalje slijedi. U SDS-u kažu, ono što se desilo u sali u interesu je svih građana.

“Prva dobra vijest je da će ostati njihovi džepovi sačuvani od onih koji neodgovorno upravljaju budžetima i javnim sredstvima i koji kada im god zafali para zavuku ruku u džep građana ove zemlje. Mogli su oni i na drugi način se infrasturkuta radi”, rekla je Aleksandra Pandurević, šef Kluba poslanika SDS-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

“Ta neodgovorna vlast koja nije umjela da prepozna ono što nama slijedi. Da će sve finansijske institucije otkazati saradnju sa BiH , a onda vam ne moram reći šta to znači. Ovo je nevjerovatno što se dogodilo, jer to što nije usvojen hitan postupak, to znači da neće stići na odlučivanje MMF-u”, kaže Dušanka Majkić, poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

Dok iz SDS – a poručuju da su pale maske, tačnije da je SNSD pokazao koliko je spreman da sarađuje sa Bakirom Iztebegovićem i njegovom partijom. Kada su u pitanju akcize i MMF, Dušanka Majkić poručuje nemamo ništa sa SDA, opozicija smo u Sarajevu i tako će i ostati. Na današnjem zasjedanju se nije pojavio ni Safer Demirović, poslanik SDA u BH Parlamentu. I Jasmin Emrić iz ASDA, koji je ranije bio uzdržan, danas se izjasnio protiv. Sve zajedno dovoljno za obaranje hitne procedure.

“Danas nije moj glas odlučio o proceduri, nego je svaki poslanik mogao glasati po stavovima stranka ili po svom stavu”, pojašnjava Jasmin Emrić, poslanik ASDA u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

Zakoni o akcizama ranije su usvojeni u Domu naroda po hitnom postupku. Da bi bili i objavljeni, moraju ih potvrditi oba Doma BH Parlamenta. Dok sve zanimljivije postaje i kako će lider SDA srediti stanje u svoj partiji, nakon što je jučerašnjim dolaskom u stranački Klub u BH Parlamentu pokazao koliko mu je važno usvajanje Zakona o akcizama, o toj temi makar za sada, neće biti rasprave.