Nema dogovora o bosanskom jeziku u srednjim školama

Neće biti bosanskog jezika u srednjoškolskim đačkim knjižicama.

Zajednička komisija Narodne skupštine i Vijeća naroda nije se usaglasila, a u novom Zakonu o srednjem obrazovanju Republike Srpske, koji je usvojen prije mjesec dana, ostaje odrednica da se gradivo izučava na “jezicima konstitutivnih naroda”.

To je, poručuje skupštinsko rukovodstvo, jedino prihvatljivo, ali i moguće rješenje. Njihov glavni argument je Ustav Republike Srpske, koji je, kao službene jezike, priznao jezike srpskog, bošnjačkog i hrvatskog naroda.

“Mi se ničim ne miješamo ni u lingvistiku, ni u fonetiku, ni gramatiku jezika bošnjačkog naroda. Mi u taj meritum ne ulazimo. I mislimo da je taj naziv dovoljno širok da bismo izbjegli nesuglasice oko stvari oko kojih se nikada nećemo složiti”, kazao je Nenad Stevandić, potpredsjednik Narodne skupštine RS.

Srpski delegati iz Vijeća naroda pozivaju se i na okvirni Zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju Bosne i Hercegovine, gdje se takođe pominju jezici konstitutivnih naroda, ali se oni nigdje pojedinačno ne nabrajaju. S obzirom da amandmani kluba Bošnjaka iz Vijeća naroda nisu usvojeni, delegati poručuju da će pred Ustavnim sudom Republike Srpske tražiti dalju pravnu zaštitu. Ostaju pri tvrdnjama da imaju pravo da zovu svoj jezik kako hoće, i da je sve ostalo diskriminacija.

” Bosanski jezik je uspio doći do Oksforda, ali nije do Janje, Bijeljine, Bratunca, Kotor Varoši. To je žalosno. Ali mi ćemo se svim pravnim sredstvima boriti da dođemo do našeg cilja”, kazao je Mujo Hadžiomerović.

Nema diskriminacije, odgovara ministar prosvjete Srpske. Dovoljan dokaz za to su, kaže, sudske presude koje je Ministarstvo dobilo prethodnih godina.

“Dosadašnje presude koje je Ministarstvo dobilo na raznim sudskim instancama, na raznim sudovima, sve su išle za tim da zakoni koje donosi ovo Ministarstvo, odnosno koje predlažemo, nisu ugrozili vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda”, kazao je Dane Malešević, ministar prosvjete i kulture RS.

Posljednja u nizu bila je presuda Ustavnog suda Republike Srpske od prije godinu dana, u kojoj piše da odredbama Zakona o osnovnom obrazovanju, pa i onima o upotrebi jezika, nije povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda.