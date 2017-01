Nema dogovora entitetskih premijera o akcizama i MMF-u

Zbog blokade aranžmana sa MMF-om entitetski premijeri ponovo su morali usaglašavati stavove.

Premijer Federacije BiH u Banjaluku nikoga od ministara nije doveo ali bi uskoro svi mogli svi da dođu na zajedničku sjednicu entitetskih Vlade, koju još dogovara sa Željkom Civjanović. O otvorenim pitanjima i trgovinskim barijerama premijeri pred novinarima nisu puno pričali. Sabrali su šta je ko ispunio od uslova MMF-a ali o blokadi aranžamana ništa novo nisu imali da saopšte. Fadil Novalić kaže da se još radi na rješavanju problema raspodjele para, zbog čega su entitetski ministri finansija blokirali usvajanje zakon o akcizama na gorivo.

“Uslovi MMF-a su akcize i banke koje nismo završili a RS je to završio jer mi imamo dva doma. Valja sad to i na Domu naroda da prođe. Mi vrijedno radimo na akcizama i na tome da se problem otkloni. Tamo je bio problem raspodjele ali vjerujte radi se na tome da se to što prije odblokira”, izjavio je Fadil Novalić, predsjednik Vlade Federacije BiH.

Ta raspodjela podrazumjeva desetine miliona maraka, kojih će neko morati da se odrekne u zamjenu za milione MMF-a.

Za Federaciju je sporno što u raspodjeli novca za autoputeve Republika Srpska trenutno ima 6,4 odsto veći koeficijent, od onoga koji ima u krajnjoj potrošnji kod PDV-a. Koeficijenti za putarinu dogovoreni su još 2009., pa Federacija traže da se i te pare, kao i one od PDV-a, dijele kvartalno. Na poslednjoj sjedinicu Upravnog odbora Upprave za indirektno oporezivanje u Mostaru, Zoran Tegeltija na taj uslov nije pristao.

“Nema ovdje uslova. Ja mogu samo da ponovim moje razočarenje da nešto što je za nas bila gotova priča nije finalizovano i nije došlo do konačnog usvajanja jer se pojavio jedan takav problem. Isto tako sam dovoljno realna pa da znam da ni jedan problem ne može da se pojavi i da se riješi sam od sebe. Naravno riješićemo to zajedno. Ako ćete me pitati šta sad to znači sa aspekta MMF-a aranžman postoji tranši nema”, izjavila je Željka Cvijanović, predsjednik Vlade RS.

Ako su pare od MMF-a na čekanju ,one od ruskog duga mogle bi uskoru da stignu, i bar na kratko zakrpe rupe u entitetskim kasama.Vlada Srpske već je najavila da će svoj dio potrošiti na pomoć poljoprivredi koju 1. februara očekuje udar Sporazuma o stabilizaciji i prodruživanju.

“Nismo se danas bavili time osim što sam ja upoznala premijera, kada smo razgovarali o budžetu i obavezama koje smo prenijeli u ovu godinu, rekla sam da su nama ostali poljoprivrednici i na koji način mi to namjeravamo izmiriti upravo iz klirinškog duga”, kazala je Željka Cvijanović.

Osim o budžetskim problemima entitetski premijeri pričali su i o izgradnji autoputa Beograd -Sarajevo a na detaljima će raditi radne grupe dvije Vlade. Zajednička sjednica vlada Srpske i Federacije trebala bi da se održi održi 28. februara ili 9. marta.