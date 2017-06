Nekadašnji broj jedan: Teniserka “obukla” samo reket

Nekada prva teniserka svijeta Dankinja Karolin Voznjacki slikala se potpuno gola. Sada šesta teniserka slikala se u provokativnim izadnjima uoči Vimbldona za ESPN.



“Karolin Voznjacki je spremna za Vimbldon” stoji u opisu fotografija lijepe teniserke.

Proud and excited for this one! Thank you #ESPNBody for the cover!! pic.twitter.com/M3e3thYfoR

— Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) June 27, 2017