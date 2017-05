Neizvjesna većina u NSRS za prodaju “Ljubije”

Odluka o prodaji “Ljubije” pala je, ali samo na Odboru za privredu Narodne skupštine.

DNS se udružio sa Savezom za promjene i rezultatom 6-5 izglasao zaključak kojim se od Vlade traži da prodaju “Ljubije” povuče sa dnevnog reda. U manjini je ostao SNSD sa socijalistima a pridružila su im se i dva poslanika koji tvrde da još ne znaju na čiju će stranu.

Vojin Mitrović i Admir Čavka nisu podržali povlačenje odluke ali predsjednik odbora Dušan Berić nije razočaran. I prije nego što mu je premijerka jasno poručila da od povlačenja nema ništa, Berić je proglasio simboličnu pobjedu na odboru.



“Sekretar skupštine tumači da će to ići u dnevni red. Čini mi se da je i većina poslanika za to da se raspravlja sto puta raspravljano ali što više pričamo više imamo magle čini mi se. Nebitno je kako će to ići, ovo je stav odbora i ja sam odgovoran kao predsjednik odbora i naš usvojeni prijedlog je bio da se ta tačka povuče sa dnevnog reda”, kazao je Dušan Berić, predsjednik Odbora za privredu NSRS.

Željka Cvijanović, predsjednik Vlade RS, tvrdi da su uradili svoj dio posla.

“Vlada je svoj dio posla uradila i uputila Narodnoj skupštini da se narodni poslanici odrede o tom važnom pitanju i ne znam iz kojeg razloga bi sad trebali da povlačimo tu tačku”, kazala je Željka Cvijanović.

Za povalčenje nije glasao Vojin Mitrović koji je obećao novinarima da će danas saopštiti na čiju će stranu kada dođe dan D. Ipak umjestio toga saopštio je samo razloge napuštanja kluba SNSD-a, a to je nezadovoljstvo stanjem u bijeljinskom odboru stranke koji vode kako kaže pogrešni ljudi. Čini se da pred glasanje još kalkuliše i predsjedniku partije šalje jasnu poruku zbog čega je otišao iz kluba.

“Ja sam i dalje član SNSD-a, ja ga nisam napustio ali to je jedan od osnovnih razloga. Što se tiče ovog drugog pitanja da li ću podržati prodaju akcija ja još uvijek nisam dobio dovoljno informacija mada sam ih tražio od resornog ministarstva. U narednim danima ću dobiti te informacije i ponavljam, glasaću u interesu Republike Srpske”, kazao je Vojin Mitrović, samostalni poslanik u NSRS.

Suzdržan je bio i Admir Čavka iz SBB-a koji je juče poručio da su mu izraelci dali konkretnu ponudu za zapošljavanje bošnjaka ali da će konačnu odluku donijeti u poslednji čas. Danas je sa kolegama iz Domovine iz hodnika posmatrao proteste radnika “Mitala” koji su svoje zahtjeve donijeli u skupštinu.

Ništa novo iz Domovine radnicima nisu imali da saopšte jer su sjednicu kluba zakazali neposredno prije glasanja o “Ljubiji”. Poziv SDA da se glasa protiv prodaje obavezuje samo dvojicu poslanika SDA dok su Nedim Čivić, Admir Čavka i Ivana Lovrić poručili da su sve opcije na stolu. Na njih ali i na Vojina Mitrovića i dalje računaju u DNS-u i nisu obeshrabreni današnjim glasanjem na odboru.

” To što su glasali tako na odboru ne mora da znači i ne mora da utiče na njihovo konačno glasanje poslije završene rasprave”, izjavila je Spomenka Stevanović, šef Kluba pioslanika DNS-a u NSRS.

Iako su stavovi za i protiv odavno već poznati, broj neodlučnih poslanika koji će odluku donijeti u zadnji čas polako se povećava.Ako svi stanu na stranu SNSD-a biće dovoljna dva glasa iz Domovine jer su Simuna Žakula, Vojin Mitrović i Zlatko Maksimović poručili da će odlučiti u zadnji čas. Jedino se nije oglasio Ilija Stevančević koji juče je isključio je telefon a ni danas se nije pojavio na sjednici. Spekuliše se da je najavio put u banju i da se do glasanja o “Ljubiji” koje će se održati naredne sedmice neće vraćati.