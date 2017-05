Neizvjesna izgradnja mosta u Česmi

Ni tri godine nakon velikih poplava ne zna se kada će početi izgradnja novog mosta kod Vitaminke u banjalučkom naselju Česma.

Otkako je stari viseći most odnio nabujali Vrbas, mještani Česme kažu da je odlazak do grada, prava avantura za one bez automobila. Radnicima Vitaminke i Vrbasa najteže pada što mosta nema, jer im, umjesto pet minuta, sada treba sat i po hoda do posla.

“Nemoguće je. Moramo obilaziti, da li na Trapiste, da li kraj Incela preko grada i tako, to nam je veliki problem. Pa imamo i veće troškove, najviše za pješake koji rade u Vitaminci i Vrbasu”, kazao je Željko Novković, mještanin Česme.

“Velike probleme nam stvara. Prvo i prvo, ne možemo do Autobuske stanice, do pijace. Djeca u školu kad idu , moraju ići okolo. Nema svako auta i para da može svom djetetu plaćati mjesečne. Nego se mučimo i patimo kako umijemo i znamo”, rekla je Dubravka Petrović iz Česme.

Novoizgrađeni most preko Vrbanje u Česmi, nije riješio probleme loše povezanosti sa drugim dijelovima grada. Javni prevoz i dalje mora da kruži kroz Vrbanju, putuje se duže , pa je broj autobuskih linija manji. Jedino rješenje je most preko Vrbasa, poručuju iz mjesne zajednice Česma.

“U svakom slučaju, most bi bio rješenje pravo za razvoj Česme i ulaganje u Česmu, od strane nekih privatnih investitora, jer bilo je čak nekih najava da ako bi se ovaj most izgradio da bi se neki proizvodni pogoni izgradili. Ovo je tako blizu grada i još ima teritorije za gradnju, ali evo za sad je tako”, rekao je Miladin Miličević, predsjednik Savjeta MZ Česma.

“Mi imamo projekat ali na žalost nemamo sredstava u programu uređenja građevinskog zemljišta za otkup. To su velika sredstva. Znamo da postoji potreba, očekujemo da će naredne godine budžet omogućiti da uđemo u postupak rješavanja imovinskih odnosa”, kazao je Slaviša Sandić, načelnik Odjeljenja za saobraćaj i puteve.

Za novi most, dužine 120 metara, potrebno je oko sedam miliona maraka. Kad bi spojio Vitaminku sa saobraćajnicama sa jedne i druge strane, sve bi bilo lakše, kažu u Česmi.