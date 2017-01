Negativan revizorski izvještaj za banjalučki “Kosmos”

Banjačlučki “Kosmos” napravio je 2015. gubitak od 7 miliona maraka. Glavna služba za reviziju dala je negativnu ocjenu za poslovanje u spornoj godini koja je preduzeće dovela na korak od stečaja.

U kolikoj je tačno “Kosmos” dubiozi revizori nisu ni mogli da utvrde, jer preduzeće navodno potražuje četiri i po miliona maraka od ino partnera koje nikako ne može da naplati. U trag tim milionima nije mogla da uđe ni revizija.

“Zbog nepotpune dokumentacije koja se ne može u potpunosti povezati sa poslovnim događajima na osnovu kojih su izvršene evidencije u poslovnim knjigama. Značajan iznos potraživanja od ino posrednika za poslove u inostranstvu je prenesen u 2015. godini na sumnjiva i sporna, što je vršeno i ranijih godina. Potraživanja se odnose na ugovore iz ranijih godina i zbog nepotpune dokumentacije se ne možemo uvjeriti u pravilan računovodstveni tretman istih”, navedeno je u izvještaju Glavne službe za reviziju.

Revizori zamjeraju rukovodstvu “Kosmosa” nekoliko loših i nezakonitih poteza. Nisu dali garanciju za dva miliona kredita koje su dobili od Vlade. Vladina pravila o službenim putovanjima i trošenju mobilnih telefona nisu poštovali a sklapali su i nezakonite ugovore o javnim nabavkama. Da se u “Kosmosu” dobrim dijelom nabavljalo bez tendera zna i direktor preduzeća Dušan Vještica, ali kaže da je u “Kosmosu” došao na polovini revidiranog perioda, pa odgovornost prebacuje na bivše rukovodstvo.

“Revizorski izvještaj je obuhvatio period 2015. godine koja je bila problematična za preduzeće. Kao što znate 2015. je bila problematična za preduzeće, radnici su krajem 2014. počeli štrajk, taj štrajk je trajao do sredine 2015. kada sam ja preuzeo upravljanje. Jednostavno ja to ne bih komentarisao to su posljedice rada prethodne uprave”, rekao je Dušan Vještica, direktor JP “Kosmos”.

Vještica kaže da je zbog toga i došlo do smjene bivšeg rukovodstva. Uvjeren je da će isplivati iz dugova koji premašuju 22 miliona maraka jer su Vlada, radnici i ostali povjerioci pristali na plan restrukturiranja. Ako ne uspiju jedino rješenje je stečaj i prodaja imovine koja se procjenjuje na 36 miliona, ali se u najboljem slučaju u stečaju proda za 50 odsto.