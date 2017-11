Nedostaju dva člana u “komisiji za prevazilaženje problema”

Samo četiri imena stigla su u kabinet predsjednika Narodne skupštine i nedostaju još dva da se forimira “komisija za prevazilaženje problema”.

Tako su vlast i opozicija nazvali zajedničko tijelo, dogovoreno na sastanku kod predsjednika parlamenta, a još se čeka da SNSD i socijalisti dostave imena. Iako je u startu dogovoreno da to budu Slavko Mitrović i Slobodan Protić iz kabineta Nedeljka Čubrilovića kažu da još ništa nemaju crno na bijelo, a rok ističe sutra. Protić i danas tvrdi da o komisiji ne zna ništa a ćute i u SNSD-u, pa niko ne zna hoće li i kada biti novog sastanka. Nedjeljno primirije već je narušeno teškim optužbama ali članovi komisije iz opozicije ipak vjeruju u dogovor.

“Pa kakve su do sad iznošene ja ne bih rekao da su poslije toga iznesene neke teške optužbe. Suština je da smo mi napravili prvi korak. Ja vjejrujem da će tu trebati dosta strpljenja a nemamo vremena jer cilj je da sve to završimo do nove godine. Ako nismo u stanju da to napravimo do nove godine ja vjerujem da u izbornoj godini nema šanse da se napravi bilo kakav dogovor”, izjavio je član zajedničke komisije Vojislav Gligić (NDP).

Da je mirenje počelo lider SDS-a u Beogradu je danas informisao i predsjednika Srbije što je dodatno podgrijao spekulacije da je vlast i opoziciju za zajednićki sto natjerao upravo Aleksandar Vučić. Na stolu su za sada samo zahtjevi opozicije koja ističe donošenje zakona o javnom servisu. Iako je lider SNSD-a već poručio da od toga nema ništa, u Savezu za promjene od toga ne odustaju jer je to kažu preduslov za poštene izbore.

“Bojim se da mi tog demokratskog ambijenta uopšte nemamo i da smo mi u potpuno jednoj inferiornoj i neravnopravnoj poziciji i zbog toga smo i tražili određena tri zakona kako vidimo i kako možemo da riješimo to pitanje”, rekao je Vukota Govedarica.

Milorad Dodik već je odbacio ovaj uslov uz poruku da izbore organizuje Centralana izborna komisija i da se opozcija za sve što joj nije jasno obrati CIK-u.