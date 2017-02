Neće biti povećanja penzija u RS do polovine godine

Ništa od povećanja penzija u RS do polovine godine

Nema povećanja penzija, barem u prvoj polovini ove godine. Iako je Narodna skupština ranije zaključkom obavezala Vladu da obezbjedi veća primanja kako zna i umije, od toga neće biti ništa.

Para nema, poručuje ministar rada, Milenko Savanović. Poslije sastanka sa predstavnicima penzionera u Vladi, danas je zajedno sa ministrom finansija došao na noge Radi Rakulju, i donio loše vijesti. Osim obećanja, ima i neke nove ideje.

“To su bila samo razmišljanja nas pojedinaca. Da li u formi jednokratne pomoći, da li u formi ubacivanja procenta tamo od nekih pola godine o čemu je govorio predsjednik Udruženja. Nemamo izvora sredstava odakle tih pet posto da crpimo, što ne znači da ne može biti taj niži prag o kome je bilo govora”, kaže Milenko Savanović, ministar rada i boračko-invalidske zaštite RS.

Ni pozivi kabinetu predsjednice Vlade, ali ni njene najave od prije dva mjeseca da penzionere od marta čekaju bolji dani nisu upalili. Sada je to jasno i predsjedniku Udruženja penzionera. Rade Rakulj priznao je poraz. Poručuje da je njegov zahjev za povećanjem penzija od pet odsto trenutno neostvariv, jer bi Vladi godišnje trebalo dodatnih 50 miliona maraka.

“Sad bi mogli možda povećati jedan odsto ili tako nešto ili dati malu jednokratnu pomoć. Ali to bi bilo malo iz ovih sredstava”, rekao je Rade Rakulj, predsjednik Udruženja penzionera RS.

Iako je skupštinski zaključak za povećanje od tri do pet odsto bila ideja Ilije Stevančevića, danas nije pretjerano razočaran, ali ni kritičan. Kaže, još nije sve gotovo.

“Nije se odredila Vlada, to je mišljenje ministra, to nije Vlada. Prema tome, to je njegovo mišljenje najvjerovatnije. Vlada će, mi smo tražili da Vlada na posebnoj sjednici donese tu konačnu odluku. Prema tome šta će biti, ja vam ne mogu unaprijed govoriti”, ističe Ilija Stevančević, poslanik u NS RS.

Zato su progovorili penzioneri. Većina je od svega digla ruke, a u glasne najave od samog početka nisu ni vjerovali.

Za desetak dana, penzioneri će u Tesliću ponovo utvrđivati strategiju. Slijede očigledno novi pregovori i obećanja.