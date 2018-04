Ne stidimo se svog Principa, poruka je koja se čula u Bosanskom Grahovu. Mnogi su stigli u Gavrilov rodni grad da obilježe stogodišnjicu njegove smrti.

“Za mene jedan pozitivan lik koga se uvijek treba sjećati. Čovjek i mladić koji je nosio slobodarski duh i koji je bio spreman da da svoj život za slobodu naroda kojem pripada. To je veliko ime koje vjerovatno podrazumjeva mnogo veću pažnju i obzir nego što inače u svakodnevnom životu tome dajemo”, kaže Mladen Ivanić, sprski član Predsjedništva BiH.

U Grahovu je bio i ministar rada i boračke zaštite Republike Srpske Milenko Savanović.

“Kada je Austrougarska slabila, ali nažalost u tom slabljenju oni su bili još drčniji i bili su idiotski raspoloženi, mladi u “Mladoj Bosni” i prvi među njima, Gavrilo Princip, sa ovih prostora su razmišljali da zmiju treba tući u glavu” kaže Savanović.

Položeni su vijenci na spomen obilježje, obišli su se grobovi Principovih roditelja i njegova rodna kuća. Rođaci kažu – Gavrilo je svoju zmiju potukao 1914. godine. Sarajevski pucanj odjeknuo je svijetom a njegovo ime je zauvijek ostalo zapisano u stranicama istorije. Koju težinu ono nosi najblje zna Gavrilo Mile Princip.

“Veća mi je obaveza nositi to ime i prezime nego što je čast iako je čast nemjerljiva. Na svakom koraku kud hodam, ne da je to neko moranje nego to je moja obaveza, da ja čuvam taj svijetli čin njegov i da ga ne ukaljam nijednim gestom i nijednim trenutkom”, govori ovaj potomak Gavrila Principa.

Ne možemo dopustiti da nam drugi kroje istoriju, poruka je onih koji su na obilježavanje ovog dana došli iz susjednih zemalja. Kažu, ubistvo Franca Ferdinanda je bio herojski čin a ne akt terorizma.

“Pokušavaju da prekroje istoriju, da je Gavrilo Princip terorista a on je za mene srpski borac koji se borio za opstanak svog naroda”, kaže Željko Bursać iz Hrvatske.

“Gavrilo je jedan veliki junak, ne samo srpski. Mi Srbi sad to možda malo sebično tumačimo svojatamo ali on je fakat bio jugoslovenski junak jedne države koje više nema tako da bi trebalo i naši nekadašnji sunarodnici da veličaju Gavrilovo ime”, kaže Vladimir Šušić iz Srbije.

Naše sjene hodaće po Beču, lutati po dvoru i plašiti gospodu, to su bile jedne od posljednjih riječi Gavrila Principa koje su ostale zapisane na zidovima njegove tamnice u kojoj je okončao svoj život. U rodnoj kući u kojoj ga je započeo, danas se ipak slavilo njegovo djelo i njegov heroizam. Svi oni koji su došli da mu odaju počast jasno su poručili – i jedan vijek poslije, Princip ostaje besmrtan.