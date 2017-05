Ne rješava se problem kanalizacije u naselju Lauš

“Već 50 godina uredno plaćamo sve račune, a komunalnu službu već pet dana čekamo da izađe na teren” – tako pričaju u porodici Obradović u banjalučkom naselju Lauš.

Kanalizacija im se izlila pravo u podrum, a od Komunalne policije imaju samo zabilješku i fotografije.

“Oni su ustanovili da je 20 metara cijevi totalno začepljeno. Na naše molbe da se to što prije ili pročepi ili prokopa ili promijeni cijev ili bilo šta drugo niko se nije pojavio. Nakon svake sljedeće kiše nas čeka to isto, ta kanalizacija nam se vraća u podrum”, rekla je Snežana Obradović.

“Teško je i pričati u ovom trenutku o svemu. Kada vas pogodi nešto, onda je to strašno. Molio sam da to urade, oni su me odbijali od jednih vrata do drugih. Od načelnika, direktora – vidjećemo, ovako ćemo – onako ćemo. Tako da smo došli u situaciju da nam se desi ovo. I opet, pitam se šta sad ja treba da čekam?, ogorčen je Predrag Obradović.

Ulica je, tvrde, presječena na nekoliko mjesta i oborinske vode su svedene u kanalizaciju.

Iako su, vatrogasci ispumpali vodu, problem sa cijevima se i dalje ne rješava. Strahovaće, kažu, od svake kiše dok neko ne pročepi tu cijev. A ne znaju ni kome da se obrate, jer su do sada zakucali na više vrata.

“Protekla četiri dana poslužilo nas je i vrijeme, bukvalno smo sve doslovce iznjeli iz podrumskih prostorija, očistili, dezinfikovali i oprali sami i od tog dana suprug je skoro svaki dan išao u Opštinu, u Civilnu zaštitu, u Vodovod, da ne kažem molio, kumio da neko izađe na teren”, kaže Snežana Obradović.

Ne zna se ni da li će dočekati novu kišu sa začepljenim cijevima. Problem je dočekao i neradni dan Gradske uprave, pa ni danas nismo dobili njihov odgovor.