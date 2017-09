Ne prestaju prepucavanja zbog sjednice parlamenta: Mektić priželjkuje “makedonski scenario”

“Nismo mi kršili poslovnik već opozicija”- “Savezu za promjene” uzvraća predsjednik Parlamenta. Nedeljko Čubrilović kaže da opozicija ima pravo da Ustavnom sudu piše apelacije ali tvrdi da one nemaju osnova.

I dok u opoziciji ponavljaju: “Skupština održana prije četiri dana nije legalna”, Čubrilović uzvraća: “Ne vidim u čemu je problem”.

“Neustavno, odnosno, neposlovnički je bilo fizički blokirati rad. Mislim da to nije način, mislim da treba da… vi znate ko je vrhovni tumač tog poslovnika – prema tome ne vidim svrhu pozivanja na Ustavni sud ili da se sudskim putem rješavaju ta pitanja. Ja ipak mislim da do toga neće doći”, kaže Nedeljko Čubrilović, predsjednik Narodne skupštine RS.

“Ja sam ubijeđen ova skupština koja se dogodila nije legalna. Nije legalna iz prostog razloga što sve te mjere koje je izrekao mimo poslovničkih procedura”, stav je Vukote Govedarice, predsjednika Srpske demokratske stranke.

Na sve to, ulje na vatru dosipa Dragan Mektić koji danas poručuje: “Ja sam za makedonski scenario u Srpskoj”. Po njemu, Makedoniji je donio demokratiju i pobjedu naroda pa ne vidi ništa sporno da se isto desi i u Srpskoj.

Može da se zove i ”božji scenario” ako treba, dodaje Mektić i na sve to oštro odgovara na prozivke ministra unutrašnjih poslova Dragan Lukača koji je poručio da ne želi da pregovara sa dezerterima.

“Šta si stvorio? Pa de zauzmi to tamo što si stvorio – jedan kroz jedan u skupštini neka se prepiše tebi, neka bude tvoje, mi ništa nismo stvarali. Pa ima nas koji smo puno više Lukač stvarali od tebe. Znam ja dobro šta si ti stvarao, gdje si bio, šta si radio, kako si ratovao i nije sporno. Ali, nisi samo ti. I druga stvar, on je jedini ministar koji je tužio svoju vlastitu državu tri puta da mu nadoknadi materijalno to što je ratovao”, poruka je Dragana Mektića, Srpska demokratska stranka.

I dok je Dragan Lukač bio nedostupan za komentar Petar Đokić uzvraća opoziciji da su oni ti koji su nasiljem pokušali da spriječe rad Parlamenta.

“Nijedna vlast se nije na silu održala i desiće se scenario Republike Srpske a ne makedonski”, uzvraćaju iz PDP-a. Od apelacije ne očekuju mnogo jer je, kako kažu, i pravosuđe u Srpskoj pod kontrolom SNSD-a.

“Mi ćemo uraditi ono što je naše. Da to kvalitetno, dobro, pripremimo i da na tome insistiramo dalje jer ono što smo vidjeli u Narodnoj skupštini je bilo jedno klasično siledžijstvo”, kaže Igor Crnadak, Partija demokratskog progresa.

“Prema onome koliko znam poslovnik nije kršen i opozicija je odlučila da nasiljem i agresivnim ponašanjem spriječi rad parlamenta. Ja mislim da je ovo trenutak u kom i oni treba da izvuku pouke i da se promijene”, smatra Petar Đokić, ministar industrije, energetike i rudarstva u Vladi RS.

Branislav Borenović juče je poručio da je u srijedu poslovnik prekršen u najmanje deset članova. Te tvrdnje, bar ako je suditi po izjavama, nisu puno uznemirile nikoga u vladajućoj koaliciji.