Ne prestaju “lobiranja” za prodaju Ljubije!

Berić: "Ljubiju" ne treba prodati do kraja

“Prvi su mi prišli ljudi iz DNS-a i ubjeđivali me da ne glasam za prodaju Ljubije”, priča poslanik Domovine Nedim Čivić.

Kaže da još važe na koju će stranu, a odluka Predsjedništva SDA da se glasa protiv prodaje nikako ga ne obavezuje. Nazadovoljan je ishodom stranačkog suđenja odmetnutoj četvorci i poručuje da se ne plaši žutih kartona, koje ovih dana dijeli Bakir Izetbegović.

Sačekaće sa odlukom dok čuje šta kažu i ostali, jer je danas pričao samo sa poslanicima DNS-a.

“Poslanici kolege iz DNS-a koji dolaze iz Prijedora ukazali su na neke stvari i eventualne posljedice same prodaje. Dakle evo vidjećemo, imamo javno saslusanje i vidjećemo šta kažu sve strane”, rekao je Nedim Čivić, poslanik Koalicije “Domovina” u Narodnoj skupštini RS.

O lobiranjima za Ljubiju većina DNS-ovaca danas je bila bez komentara. Na drugoj strani tvrde da se ne opterećuju brojanjem, uvjereni da su poslanicma ponudili dovoljno argumenata. Lider SNSD-a ponovo je podržao prodaju Izraelcima i pobrojao sve razloge od transfernih cijena do prikrivanja dobiti od strane Mitala.

“Ne znam da li ima podrška, to je jedna iracionalna situacija.Nikoga nisam zvao ni iz Domovine, nikoga nisam niti je ko od naših to radio. Razgovarao sam sa Markom Pavićem on je rekao da DNS u tom pogledu ne može biti dio većine”, rekao je Milorad Dodik, predsjednik RS.

Dok se skuplja većina kolebaju se i poslanici vladajuće stranke, svjesni da je njihov glas važniji nego ikad. Bundžije u SNSD-u, Drago Kalabić i Vojin Mitrović tvrde da će odluku o Ljubiji donijeti sami bez obzira na stavove Vlade i stranačkog kluba.

“Ja sam još uvijek član SNSD-a, napustio sam klub. O razlozima ne bih govorio.Poslije javnog saslušanja i poslije određenih pojašnjenja donijeću odluku”, kaže Vojin Mitrović, samostalni poslanik u Narodnoj skupštini RS.

“Ako ne bude većine i po treći put za redom padne odluka o prodaji Ljubije, ništa dramatično se neće desiti”, smiruje strasti šef poslaničkog kluba SNSD-a.

Radovan Višković o raspoloženju poslanika pričao je juče i sa predsjednicom Vlade. Uvjerava da zbog Ljubije nije ugrožena ni vlada ni koalicija. Dok Drago Kalabić u javnosti priča anegdote o sastanku stranačkog predsjedništva na kom se pričalo o rekonsturkciji Vlade i smjeni premijerke, Višković tvrdi da se to nije ni dogodilo.

“Predsjedništvo SNSD-a nikad se po tom pitanju nije sastajalo nikad se nije o tome raspravljalo. Ne znam možda su u nekoj ilegali radili, ali na tom sastanku ja nisam bio, a na svim sjednicama svih organa SNSD-a sam bio”, rekao je Radovan Višković, potpredsjednik SNSD-a.

“One koji su po malo zaboravni podsjetio bih da se premijerka vratila za govornicu i kazala da bi bilo dobro da se te stvari završe unutar stranke, da je ne smjenjuje ulica i ne znam ni ja javnost i novinari. I što joj je predsjendik pred svima nama obećao tako da bi podsjetio one koji se ne sjećaju”, izjavio je Drago Kalabić, poslanik SNSD-a u narodnoj skupštini RS.

Toga se danas ne sjeća ni predsjednik SNSD-a koji poručuje da ne razmišlja o rekonstrukciji Vlade. Milorad Dodik tvrdi da koalicija nije ugrožena i da se neće slomiti na priči o prodaji rudnika Ljubija.