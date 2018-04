Ne gubi vrijeme: Miloš Biković smuvao poznatu srpsku manekenku

Miloš Biković je već tri mjeseca u vezi sa uspješnom srpskom manekenkom Barbarom Tatalović.

Tek što je glumac objelodanio da je njegova ljubav s ruskom koleginicom Aglajom Tarasovom završena, na površinu su počeli da izlaze zanimljivi detalji iz njegovog privatnog života, koje je neko vrijeme uspješno prikrivao.

Ispostavilo se da je Biković romansu s Ruskinjom prekinuo mnogo ranije, oko Nove godine, ali im nije išlo u prilog da se to pročuje u javnosti zbog premijere filma „Led“, u kojem tumače glavne uloge. Sačekali su da prođe mjesec i po, pokupili brojne pozitivne kritike i pohvale, a onda iznenada izdali saopštenje da više nisu zajedno.

“Nažalost, poslije jedne i po godine zajedničkog života odlučili smo da se razdvojimo. Ovo se desilo zbog pretrpanog rasporeda i stalnih putovanja – piše u zajedničkom saopštenju.

Mnogima je bilo čudno što je raskid uslijedio ubrzo poslije premijere, a bilo je čak i komentara da njih dvoje uopšte nisu ni bili u vezi, već da je sve to bio deo marketinga za film! Prema informacijama “Kurira”, koje su dobili iz Bikovićevog okruženja, on je sadašnju djevojku Barbaru upoznao u januaru, tokom boravka u Beogradu, i to preko zajedničkih prijatelja.

Najtraženija manekenka

Ljubav je odmah planula, pa se nisu razdvajali sve vrijeme dok je glumac bio u prestonici. Da je njihova veza od samog starta ozbiljna, pokazuje i to što je Tatalovićeva već početkom marta otputovala u Moskvu kod Miloša na nekoliko dana, o čemu svjedoče i fotografije koje je objavljivala na Instagramu. Takođe, na društvenim mrežama se vidi i da je manekenka već upoznala većinu Bikovićevih prijatelja i kolega s klase, koji joj redovno lajkuju slike.

Barbara je, inače, jedna od trenutno najangažovanijih srpskih modela u svetu, radila je za mnoge poznate bendove, među kojima je „Tom Tejlor“.

(Kurir)