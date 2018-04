NDP prijeti izlaskom iz Saveza za promjene, Čavićeva kandidatura uslov za “pomirenje”

Potpredsjednik Narodnog demokratskog pokreta (NDP) Zdravko Krsmanović u razgovoru za Klix.ba je govorio o razlozima i mogućnosti da NDP u izbornu trku uđe van Saveza za promjene, o promjeni režima u Republici Srpskoj te o momentu kada bi aktuelni predsjednik tog entiteta Milorad Dodik mogao izgubiti svu moć.

Krsmanović ističe da NDP traži da se stvari razjasne u pogledu platforme i zajedničkog djelovanja i podrške pojedinačnim funkcijama, kao i za kandidata za jednu od tri ključne funkcije.

“Na sjednici NDP-a u Doboju smo razmatrali Nacrt sporazuma i platforme za saradnju sa Savezom za promjene za nastup na narednim izborima. Na taj nacrt imamo primjedbe, koje ćemo dostaviti u najkraćem mogućem roku. Kada govorimo o ključnim pozicijama za NDP, to je predsjednik Vlade Republike Srpske, predsjedavajući Vijeća ministara ili predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske”.

Potpredsjednik NDP-a smatra da njegovoj političkoj opciji treba pripasti pravo prvog poteza.

“Ako mi podržavamo pojedinačne kandidate SDS-a i PDP-a, onda nama treba da pripada to pravo prvog poteza za jednu od navedene tri funkcije. To će biti naš uslov za podršku”, ističe Krsmanović.

Lični, partijski ili opšti interes

On je dodao da će najdalje do raspisivanja izbora 7. maja biti poznato da li NDP u predizbornu kampanju ide u sklopu Saveza za promjene ili samostalno.

“Atmosfera je bila korektna, ali očito da svako više gleda partijski ili lični interes od opšteg. To nam najviše smeta”.

Dragan Čavić prvi je izbor NDP-a za predsjednika Vlade Republike Srpeke, predsjednika NSRS ili predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH.

“On bi bio najbolji za predsjednika Vlade Republike Srpke. Ekonomista je, ima harizmu, poznaje situaciju, najprepoznatljiviji je političar, a i predsjednik je partije”.

Ukoliko se ispuni zahtjev NDP-a, na zajedničke nastupe i mitinge Saveza za promjene ići će tri političara – Mladen Ivanić, Vukota Govedarica i Dragan Čavić. U protivnom slijedi formiranje trećeg političkog bloka u Republici Srpekoj.

“To je minimum. Ako toga ne bude, donijet ćemo odluke koje će ići u pravcu samostalnog nastupa. Ima još političkih partija koje su se grupisale u naprednjačke ili koje nisu zauzele politički stav, a naklonjene su opoziciji. Nećemo sarađivati s vladajućim blokom ni na koji način. To bi bilo formiranje trećeg bloka”, naglašava Krsmanović.

“Ivanić, Šarović i Čavić – dobitna kombinacija”

Krsmanović, kada govori o Čavićevoj kandidaturi, ističe da postoji kompleks u Srpskoj demokratskoj stranci, jer je Čavić nekada bio predsjednik SDS-a.

“Hendikep je što je Čavić bio predsjednik SDS-a. Nekada i u SDS-u imaju kompleks od toga. U njihovim glavama je suštinski problem, odnosno partijski interes je očito veći u odnosu na opšti. Kada je trebalo dogovarati pojedinačne pozicije, oni su izašli sa svojim stavovima, a nisu pitali ostale članice Saveza za promjene ko su najbolja rješenja”.

Sagovornik ističe da je to princip “podržite moje kandidate”, a ne kandidate SZP-a.

Prema Krsmanovićevom mišljenju Mladen Ivanić bi bio najbolji kandidat za predsjednika Republike Srpske i bez sumnje bi pobijedio Željku Cvijanović.

“Željka Cvijanović će sigurno biti kandidat SNSD-a, a Ivanić je već imao niz značajnih funkcija i sada bi je još lakše pobijedio. Mnogo znači ako vas u predizbornoj kampanji može primiti Angela Merkel, Makron ili Putin”.

Mirko Šarović je za NDP najbolja opcija za člana Predsjedništva BiH.

“On je već bio član Predsjedništva i predsjednik Vlade, kao i ministar vanjskih poslova. To bi sada bila sigurna pobjeda, jer on ima i značajnu podršku bošnjačkog biračkog tijela, što nije nezanemarivo. Kada se sve sabere, to su sigurne pobjede”.

Krsmanović ističe da očito niko u SDS-u i PDP-u nije želio voditi dijalog na objektivnim osnovama, već se išlo na to da SDS dobije što veći broj mandata, a da PDP nastavi politiku u Sarajevu koja je vezana za kontrolu diplomatsko-konzularne mreže.

“Interes je srušiti trenutni režim i diktaturu, kriminal i haos koji miriše na povratak u devedesete godine i izolaciju BiH. Nadamo se da će se stvari usaglasiti i da će se neke glave ohladiti”.

(Klix.ba)