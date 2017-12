NDP: Budžet Banjaluke služi za zapošljavanje aktivista SNSD-a

Do kraja sedmice zvaničan izvještaj o šteti u Studenstkom domu

Generalni sekretar Narodnog demokratskog pokreta /NDP/ Nikola Kužet ocijenio je danas da je predloženi budžet grada Banjaluka za narednu godinu potrošački i da služi za zapošljavanje aktivista SNSD-a.

“Gradska administracija je servis građana, a ne biro za zapošljavanje. Ovdje imamo politiku kontinuiteta SNSD-a koja koristi kompletnu administraciju, pa tako i gradsku, kao biro za zapošljavanje svojih članova i aktivista”, rekao je Kužet novinarima u Banjaluci.

On je naveo da je nezaposlenost mladih u Banjaluci veća od 60 odsto, što je “iznad svjetskog rekorda”, dok nema subvencija za zapošljavanje i pokretanja prvog biznisa u predloženom budžetu.

Odbornik NDP-a u Skupštini grada Banjaluka Mirna Savić Banjac rekla je da je u narednoj godini planirano da skoro milion KM bude izdvojen za nove rashode ličnih primanja, što je nedopustivo povećanje u situaciji kada grad nema novca.

“Nacrtom gradskog budžeta za tu namjenu bilo je planirano 1,8 miliona, ali je to intervencijom Ministarstva finansija Republike Srpske zbog Reformske agende smanjeno na milion KM. S obzirom na to da smo imali slična iskustva, ne sumnjamo da će se naredne godine rebalansima, ipak, doći do tog iznosa koji je bio predviđen nacrtom budžeta”, navela je Savić Banjac.

Prema njenim riječima, interesantno je to da padaju budžetski prihodi, a rashodi ostaju na istom nivou, osim rashoda za subvencije i grantove koji su povećani za oko 970.000 KM.

Odbornik NDP-a u banjalučkoj Skupštini grada Saša Lazić istakao je da su troškovi za plate u posljednjih 15-ak godina porasli za oko 15 miliona KM i da će se za te potrebe izdvajati skoro trećina budžeta grada, čiji je planirani iznos za narednu godinu oko 130 miliona KM.

On je ocijenio kao neprihvatljivo to što je za pronatalitetnu politiku u situaciji velike migracije mladih predviđeno samo 65.000 KM, te napomenuo da su smanjena i izdvajanja za saobraćajnu i komunalnu infrastrukturu za oko četiri miliona KM.

(Srna)