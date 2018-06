NBA utvrdila: Klivlend oštećen u prvoj utakmici

Mnogo prašine diglo se poslije prve utakmice velikog finala između Golden Stejta i Klivlenda.

Voriorsi su na kraju slavili poslije produžetka 124:114, ali se najviše priča o potezu Džej Ar Smita u posljednjem napadu.

Ipak, ono što mu je prethodilo moglo bi da bude novi izvor rasprava.

Poslije detaljnog pregleda Liga je utvrdila da je igrač domaćih Drejmond Grin napravio prekršaj prilikom promašenog drugog slobodnog bacanja Džordža Hila, poslije kojeg je Džej Ar Smit uhvatio loptu i neobjašnjivo krenuo od koša.

Grin je prije vremena ušao u reket i po pravilima Hil je trebalo da ponovo izvede bacanje za vođstvo sedam sekundi prije kraja.

Nije to bio jedini prekršaj Grina koji je Liga naknadno uočila. U napadu koji je prethodio Hilovim slobodnim bacanjima Grin je 12 sekundi prije kraja faulirao Lebrona Džejmsa, ali tu nije sviran faul, već pet sekundi kasnije na Hilu.

After LeBron James’ 51 PTS, 8 AST, 8 REB in Game 1… we look back at the best buckets from his 8 40+ point games of the 2018 postseason! #WhateverItTakes #NBAFinals pic.twitter.com/1O4ZJESeSk

— NBA (@NBA) June 1, 2018