NBA SKANDAL Jokić zablistao kao nikada prije, a onda su ga sudije optužile da je udario trenera rivala (VIDEO)

Veliki skandal obilježio je kraj utakmice u kojoj se Denver sastao sa Vašingtonom: sudije su optužile Nikolu Jokića da je “sa namjerom udario trenera rivala”, Skota Bruksa, a tehnička greška omogućila je gostima da se u ključnim trenucima rezultatski odvoje na nedostižnu prednost, obezbjedivši tako trijumf od 109:104 i pored briljantne partije našeg košarkaša.

Jokić nije dao nijedan poen na prethodnom meču, iako je ekipi doprinosio na druge načine. Zapravo, prošlo je šest četvrtina u nizu, u dvije NBA utakmice, otkako je posljednji put pogodio koš rivala. Nije se na to obazirao, zaigrao je od samog starta sjajno i predvodio Nagetse kao nikada prije. Uostalom, trojke je šutirao 3/3.

Za 35 minuta na parketu ubacio je 29 poena Vizardsima, šutirajući 6/11 za dva, 8/8 sa linije penala i pomenutih 3/3 sa distance. Imao je, uz to, i devet skokova, pet asistencija, jednu osvojenu loptu i… jednu tehničku. Ali, kakvu.

Na 32 sekunde do kraja, kad je Vašington vodio sa 104:102 zatražen je tajmaut, a na putu ka svojoj klupi Jokić se dijelom svog tijela sudario sa trenerom Vizardsa, Skotom Bruksom. Ovaj se odmah požalio sudijama, a arbitri su donijeli odluku: tehnička greška srpskom centru.

Jokiću nije bilo svejedno poslije ovakvog epiloga meča u Vašingtonu.

“Dali smo koš, a ja sam onda pogledao sudiju jer sam mislio da je trebalo da se svira faul. Pokušavao sam da vidim rezultat i onda sam udario… U trenera. Samo se sam se okrenuo da vidim… Zapravo, mislim da je on gurnuo mene. Ali, ne zanima me. Izgubili smo utakmicu i to je to”, rekao je naš košarkaš.



