NBA: Pogađao tata Kari, ali i sinovi, Tomas nezadrživ u četvrtoj četvrtini VIDEO

Geni su to, Del, Stef i Set obilježili NBA veče. Denver ne može ništa bez Jokića, Bjelica solidan, Kavsi prejaki. Bobiju ni mrvice…

Nikola Jokić je propustio još jedan meč, Denver nije imao bez njega nikakve šanse protiv Memfisa.

“Grizliji” su lako prošli Kolorado, Gasol je ubacio 24 poena, ponovo odbrana Nagetsa nije napravila ništa. Nurkić slab u ulozi startnog centra svega 4 poena, po 3 uhvaćene lopte i asistencije.

Da nevolja bude veća uz Jokića i Bartona, povrijedio se i Galinari, vidjećemo kakav će tim Meloun izvesti u petak protiv Baksa.

Nemanja Bjelica je ubacio 8 poena, imao 4 skoka i 3 ukradene lopte, ali njegov tim nije imao nikakvu šansu u Ohaju. Negativni januar je Klivlend presjekao ubjedljivom igrom u drugom poluvremenu kada su “Vukove” spustili na 37 poena.

Lebron je ubacio 27 poena, Kajri Irving imao 14 asistencija. Minesota je bila na samo -3 na poluvremenu, ali je slom usljedio u nastavku. Kavsi su bili bez Kevina Lova, ali je Korver odigrao najbolju partiju od dolaska iz Atlante, ubacio je 18 poena.

Nikola Vučević opet odličan, 15 poena i 15 skokova, ali je Indijana odnijela pobjedu sa Floride. I uz slabu partiju Pola Džordža, Pejsersi su slavili zahvaljujući odbrani, i Si Džej Majlsu koji je u nastavku ubacio 14 od 16 pooena.

Boston je dobio derbi Atlantika i stabvilizovao vodeću poziciju u diviziji. Savladali su Kanađane krilima nove nevjerovatne partije, pogađate, Ajzeje Tomasa. Ubacio je 44 poena Reptorsima i reprizirao svoj omiljeni dio, posljednju četvrtinu. Tada je postigao 19 poena i prelomio meč za Seltikse. On je dao 18 od 23 posljednja poena za svoj tim, od toga nema odbrane. Na drugoj strani Lovri 32, nije bilo DeRozana, Boston sada ima pobjedu i po prednosti nad Torontom, vode na Atlantiku, a drugi su na Istoku.

Bobi Marjanović je ponovo sa klupe odgledao pobjedu Detroita. Pistonsi su lako izašli na kraj sa Pelikansima, tačnije dodali su gas u posljednjoj četvrtini, gosti nisu imali odgovor. Koldvel-Poup se potpuno oporavio od povrede, ubacio je 38 poena za Detroit, na drugoj strani “Obrva” Dejvis 31, uz 12 skokova. Ali,od deficita od 8 poena, domaćin je stigao do pobjede, u posljednjih 17 minuta meča rezultat je bio 52:24 za domaće. Koldvel-Poup je sasuo rafal od osam trojki…

Majami je nastavio strašnu seriju, dobili su i Atlantu, Vajtsajd je uz 18 poena imao isto toliko skokova. Dragić sjajan sa 27 poena, po 5 skokova i asistencija, ovo je deveta pobjeda Hita u nizu, najbolja serija u posljednje četiri godine.

Gradski derbi je pripao Niksima. Njujork je predvođen Porzingisom okrenuo u posljednjoj četvrtini protiv očajnih Netsa, odlične role odigrali su Vili Hernangomez i Saša Vujačić. Prvi je uz 16 poena imao isto toliko skokova, drugi dao 12 poena, dva puta je uz trojku fauliran pa je dao po četiri poena u napadu. Na drugoj strani Bogdanović 15 poena.

U formi je Dalas, lako su izašli na kraj sa Filadelfijom koja je imala odličan januar. Set Kari igra sve bolje, 22 poena, 6 asistencija za Mavse, Salah Mejri je uz 16 poena imao 17 skokova, centar iz Tunisa je odigrao vjerovatno partiju karijere. Siksersi značajno oslabljeni, bez Kovingtona i Embida.

Klipersi su dobili u Arizoni, Blejk Grifin je odigrao najbolju partiju poslije povrede, ubacio je 29 poena odbrani Sansa koja nije ni postojala. Na drugoj strani Bledso je napunio bivši tim, dao im je 41 poen, ali kada primite 124, male su šanse za pobjedu. Dva puta su se Sansi spuštali na posjed, ali nije bilo preokreta, za njih je ovo peti poraz u nizu, a Klipersi su se rehabilitovali za katastrofu od Golden Stejta u prošlom meču.

Voriorsi su nastavili da pobjeđuju, Stef Kari je ubacio 39 poena Šarlotu koji je van forme, a jasno da gostovanje u “Orakl Areni” nije baš prilika za vađenje. Otac Del je bio na tribinama, u stvari prije meča je onako u odjelu pogodio trojku, a onda je sin preuzeo “banku”.

Ubacio je 11 trojki i to iz 15 pokušaja, baš ima silnu motivaciju kada igra protiv “svog grada”, tačnije tamo gdje je proveo djetinjstvo, išao u školu i završio koledž. Za Šarlot ovo je šesti poraz u nizu, deveti kada se gledaju gostovanja. Bolji od ostalih Kaminski sa 24 poena.

