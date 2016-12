NBA: Počast za jednog od najvećih svih vremena, klupa Klipersa dominira

Golden Stejt se uozbiljio u nastavku, duel između Majamija i Lejkersa sjajna prilika za počast jednom od najboljih centara u istoriji košarke!

Klupa Klipersa je bila tajni adut domaćina u pobjedi nad San Antoniom. Iako prežaljeni, bez Grifina, domaći su tokom meča ostali bez Krisa Pola koji je ubacio 19 poena, na kraju su se radovali domaćini. Oni na svog pleja nisu mogli da računaju u poslednjoj četvrtini, ali su tada šou preuzeli rezervisti.

Klupa Klipsa je postigla 58 poena, rezervisti San Antonija samo 33. Mariz Spejts je dao 14, iskusni Felton 13, Kroford je dodao 11 poena. Kod San Antonija Leonard 27, Gasol 21, ali to nije pomoglo, ovo je tek drugi poraz Sparsa u gostima, imaju 15 pobjeda van svoje dvorane, gdje nisu tako ubjedljivi.

Voriorsima nije bilo lako u Bruklinu kako rezultat pokazuje, ali na kraju su dobrim finišom postavili stvari na svoje mjesto. Kevin Durant je ubacio 26 poena, imao 9 skokova i 7 asistencija, Klej Tompson dodao 23 poena. Ali, na poluvremenu je bilo +16 za Netse. No, kada su pritisli Bruka Lopeza u nastavku su stvari došle na svoje mjesto. Kari je dao 15 poena, koliko i Zaza Pačulija, u timu nije bilo Drajmonda Grina koji je juče postao otac. Ovo je šesta pobjeda u nizu za Golden Stejt, sa skorom 26-4 oni su vodeći tim lige.

Boston je odneo pobjedu iz Indijane, odlučila je druga četvrtina koju su dobili sa 20 razlike, spustili su Pejserse na svega 9 poena u tom delu igre. Tomas je ubacio 28 poena, imao je 9 asistencija, na drugoj strani sjajna partija Džefa Tiga nije pomogla nepredvidivoj Indijani. Njihov plej je brojao do 31, imao 8 asistencija i 5 skokova, ali kako reče Pol Džordž, jednostavno Indijana ima previše oscilacija.

Si Džej Majls je trojkom smanjio na -4 u posljednjem periodu, ali je to najbliže što je domaćin prišao u nastavku.

Niksi su dobili Orlando, Vučević je uz 10 poena, imao 5 skokova i 6 asistencija, njega je Njujork markirao prije meča kao najveću opasnost, iako počinje sa klupe. Furnije je i pored povrede igrao, dao 21 poen, ali je domaćin imao raspoloženog Rouza i neočekivanu pomoć od nekih rezervi. Utakmicu karijere je odigrao Kajl MekKvin, imao je 14 poena, 16 skokova i čak 5 blokada. Orlando je poveo samo jednom i to 12:11, poslije toga su Niksi uglavnom sigurno držali prednost. Orlando će se vratiti brzo u Medison Skver Garden, već drugog dana nove godine.

Majami je savladao Lejkerse, uz 21 poen i 7 asistencija Dragića. Hasan Vajtsajd je dominirao pod košem sa 23 poena i 13 skokova, Hit je gubio sa 19 razlike, ali su okrenuli stvari. Džastis Vinslov je takođe brojao do 23, na poluvremenu je Majami povukao dres Šakila O’Nila koji je samo tri i po godine igrao za klub, ali je osvojio titulu. ON je nosio broj 32 u Majamiju, najbolji je strelac kada je u pitanju procent šuta u istoriji ekipe, ima treći najbolji prosjek poena, sedmi je u skokovima, šesti u blokadama. Sve to još bolje ima među Lejkersima, sa kojima je osvojio tri titule. I tamo su mu povukli broj 34. Recimo i to da je sa Lejkersima imao skor 9:2 protiv Majamija, a sa Majamijem 3:1 protiv Lejkersa. Dvorana ga je pozdravila ovacijama, jedan od najboljih centara svih vremena je bio dirnut, jedino mu je nedostajao Vejd. Iz tog šampionskog tima u ekipi je i dalje Haslep, praktično ikona Majamija, čovjek koji je 14 godina u klubu!

Rezultati:

LA Klipers – San Antonio 106:101

Majami – Lejkersi 115:107

Njujork – Orlando 106:95

Bruklin – Golden Stejt 107:111

Indijana – Boston 102:109