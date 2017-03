NBA: Klivlendu rekord, Hrvat kandidat za rukija sezone VIDEO

Šampion ušao noćas u istoriju i zaista je prava simbolika što je Kajl Korver u Atlanti udario pečat na rekord. Sjajne partije Balkanaca…

Košarkaški klasik uvijek izaziva pažnju, ali je Boston prejak za mlade Lejkerse. Lider Atlantika je odnio trijumf iz Holivuda, čak im nije bio potreban Tomas u najboljem izdanju. Sjajni bek nije forsirao, u jednom trenutku se spremao da ponovo uđe, kada je domaćin spustio na -13, ali su rezerve Kelta završile posao. Ovo je šesti poraz u nizu za Lejkerse, koji nisu dobili meč poslije Ol-Stara.

Nova tjesna pobjeda San Antonija, ovoga puta morali su da igraju produžetak, ali je ishod isti, “Kandža” je zgrabila pobjedu. Kavi Leonard je ubacio 31 poen, ukrao dvije ključne lopte u regularnom dijelu i produžetku i zapečatio sudbinu Pelikansa u čijim redovima je Kazins uz 19 poena imao 23 uhvaćene lopte. Pati Mils je pogodio dvije trojke u produžetku i prelomio meč. Podsjetimo, Sparsi su dobili Indijanu u posljednjim sekundama u prošlom meču u Teksasu kada je Leonard pogodio preko Pola Džordža sa trijumf.

Juta se iskupila za katastrofu od Minesote, rival nije mogao biti bolji, najslabiji tim lige, Netsi. Džordž Hil je dirigovao u napadu sa 34 poena, Derik Fejvors ponovo podsjeća na nekadašnjeg sebe, 19 poena, 12 skokova. Juta je učvrstila četvrto mjesto na Zapadu, imaju pobjedu i po više od Klipersa koji su poraženi noćas.

Klipsi su pali u Milvokiju, iako je Grifin sa 21 poenom, 8 asistencija i 9 skokova bio blizu tripl-dabla. Kod Milvokija Antetokumpo 24 poena, 8 asistencija, 5 skokova. Baksi su odigrali jednu od najboljih utakmica u sezoni, imali 35 timskoh asistencija, isprovocirali 23 greške rivala. I dalje se ne predaju u borbi za plej of, problem je kontinuitet dobrih partija.

Rasel Vestbruk je ostao praznih šaka u Arizoni i pored 48 poena, 17 skokova i 9 asistencija. Oklahoma je djelovala umorno, nije mogla da se nosi sa brzim tempom Sansa u čijim redovima je Bledso ubacio 18 poena. Još jedna sjajna partija lokalnog momka Alana Vilijamsa, 14 poena, 13 skokova za Feniks.

Još jedan tim iz top 8 Zapada je poražen noćas, Memfis je pao u Teksasu. Nerlens Noel je pokazao koliko će pojačanje biti za Mavse, 15 poena, 17 skokova, bio je ovo njegov prvi start. Stefov mlađi brat Set je nastavio sa odličnim partijama, 24 poena, svih pet startera bili su dvocifreni za Dalas.

Kanađani su podigli glavu, DeRozan je ubacio 32 poena i imao 13 skokova u pobjedi u prestonici. Vašington igra odličnu sezonu, vodi u svojoj diviziji, zaista rijetko gubi kod kuće. Džon Vol je brojao do 30, ali je prevaga bila klupa gostiju. Norman Pauel je predvodio rezerviste sa 21 poenom, najviše u sezoni. Igrači sa klupe gostiju su dali 44 poena, ovo je bila osveta Reptorsa za poraz u Torontu u srijedu, a sada dijele treće mjesto sa Vizardsima na Istoku. Uz to, imaju i bolji međusobni skor, 2:1 je ove sezone za Kanađane.

Filadelfija je tukla Nikse, uz odličnu partiju Darija Šarića. Hrvat je u potpunosti iskoristio šansu nakon povrede Embida, dao je noćas 21 poen, imao 10 skokova, a veliki doprinos je dao i Džastin Anderson. Momak koji je stigao iz Dalasa kao dio trejda za Noela je ubacio 19 poena, najviše u karijeri, a limitirao je Mela Entonija, natjeravši ga da promaši 13 šuteva.

Da se još vratimo Šariću, uz Embida koji je ubacio 20.2 poena i imao blizu 8 skokova, ali je povrijeđen, Hrvat je jedan od najvećih kandidata za rukija godine. U prosjeku bilježi 11.4 poena, 6.2 skokova, mada kako kaže ne razmišlja o nagradi.

Derbi Floride je pripao Orlandu. Zaustavili su Majami, Nikola Vučević odličan 25 poena, 9 skokova, ima mnogo više prostora za igru od odlaska Ibake. Nadigrao je Vajtsajda, Majami je promašivao otvorene šuteve, a zanimljivo iako imaju bolji skor, izgubili su tri puta u nizu od komšija.

Baražna vatra u Džordžiji, 265 poena, Klivlend je izašao kao pobjednik, Kajri Irving je brojao do 43, Lebron je dodao 38, šampion je u posljednjoj četvrtini primio 42 poena, ali pobjeda je ipak otišla u Ohajo.

Utakmica ulazi u istoriju, Klivlend je pogodio 25 trojki, što je rekord u regularnoj sezoni. I to, simbolike radi, tu posljednju trojku za anale, dao je, pogađate, Kajl Korver, pred svojim nekadašnjim navijačima u Džordžiji.

Kyle Korver sinks the Cavs 25th three-pointer of the game, an NBA record for the most made three’s in one game. pic.twitter.com/SjuXO2Ej76

— SLAM Magazine (@SLAMonline) March 4, 2017