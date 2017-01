NBA: Jokić odličan, igrao i Marjanović VIDEO

Jokić odličan, Nagetsi poraženi od Sakramenta. Prilika za Marjanovića poslije povrede Bejnsa, Bjeličini “Vukovi” pali u posljednoj sekundi. San Antonio isprašio Kanađane.

Nagetsi nisu ni računali da će zaustaviti Kazinsa, ubacio im je 31 poen, ali ne neočekivanu pomoć imao od Darena Kolisona. Mnogo kritikovani bek Kingsa je odigrao partiju sezonu, uz 26 poena, imao 7 asistencija, to je presudilo u Koloradu.

Nikola Jokić je uz 18 poena, imao 7 skokova i 5 asistencija, Nurkić je dodao 16, ali balkanski “tornjevi” su imali dosta muka sa Kazinsom u odbrani. Nagetsima je nedostajao Kenet Farid, a glave su im došli nekadašnji igrači Alfalo je dao 19 poena, Kosta Kufos 18.

Jasno, od pet asistencija Jokića, jedna je bila “zec iz šešira”, mađioničarski pas preko glave za Gerija Herisa!

Minesota je pala u Filadelfiji, Džoel Embid je još jednom pokazao kakav je raskošan talenat, ubacio je 25 poena, Siksersi sada imaju samo dvije pobjede manje od “Vukova”. Bjelica je završio sa 7 poena, 3 skoka, njegov tim je poražen u posljednjoj sekundi, presudio im je Robert Kovington akrobatskim košem. On je promašio bukvalno sve protiv Jute u prošlom meču, ni noćas nije bio puno bolji, ali je na kraju postao heroj meča.

Pas iz auta je djelo Darija Šarića.

Derbi je pripao San Antoniju. Lakše nego što se očekivali Sparsi su izašli na kraj sa Reptorsima. Kanađani su bili u zaostatku 19 poena na poluvremenu, poslije tri četvrtine sve je bilo gotovo. Leonard je ubacio 25 poena za Teksašane, spustili su Lovrija na 6 poena, šutirali 55%, imali 32 timske asistencije. Prava lekcija, drugim riječima, Toni Parker je sa 15 poena i 8 asistecnija bio strog profesor.

Pejsersi po tradiciji dobro prolaze u Detroitu, to je bio slučaj u noćas, Pol Džordž je velikom rivalu ubacio 32 poena, Pistonsi u velikoj krizi, ređaju poraze, jedino što se promjenilo je minutaža Bobija Marjanovića. Dobio je 10 minuta, 4 poena, 4 skoka i 2 blokade. Aron Bejns je povrijeđen, pa je naš igrač konačno zaigrao. Prije par nedjelja Indijana je takođe dobila u “Oburn Hilsu”, do kraja sezone će dva puta ugostiti Detroit.

Boston je uz 29 poena i 15 asistencija Ajseje Tomasa savladao Jutu. Gosti bez Džordža Hila na mjestu pleja, njihova odbrana nije funkcionisala, Seltiksi su im ubacili 17 trojki. “Džezerima” ne leži Boston, devet puta u nizu su izgubili na ovom gostovanju.

Dalas je savladao Vašington, nova odlična partija Harisona Barnsa, preuzeo je ulogu lidera, 26 poena, pa 2017. obećava za Dalas koji je jurio prednost rivala i na kraju stigao do nove pobjede.

Feniks je savladao oslabljeni Majami, gosti su bili bez Vajtsajda, Vinsloua, Vejtersa, na drugoj strani Buker je namestio ruku i sa 27 poena vodio Sanse do pobjede. Kada su posljednji put Sansi dobili Majami, ovaj momak je još bio osnovac, imao je 13 godina. Bilo je to krajem 2009. Dragić je protiv bivšeg kluba brojao do 22 u prvom poluvremenu, onda su ga ponovo zaboljela leđa, do kraja je ubacio samo još dva poena.

Lejkersi su oborili “Grizlije” uz tripl-dabl Džulijusa Rendla. Ubacio je 19 poena, imao 14 skokova i 11 asistencija. Nik Jang je dodao 20 poena, D’Anđelo Rasel 18, Lejkerski su ubacili 17 trojki iz 33 pokušaja, Memfis nije imao odgovor. Ovo je tek treća pobjeda za mladi Voltonov tim u posljednjih 18 mečeva, ali i pokazatelj da imaju potencijal. Kod “Grizlija” roviti Gasol 22 poena, Konli je postigao jedan manje.

Rezultati:

LA Lejkers – Memfis 116:102

Feniks – Majami 99:90

Denver – Sakramento 113:120

San Antonio – Toronto 110:82

Dalas – Vašington 113:105

Detroit – Indijana 116:121

Boston – Juta 115:104

Filadelfija – Minesota 93:91