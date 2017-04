NBA: Drama za plej-of, Jokić izveo potez večeri VIDEO

Denver prišao na pola pobjede, slavili u Nju Orleansu. Srbin ponovo odličan, a ono što je napravio Entoniju Dejvisu će se prepričavati!

Ne daju se Nagetsi. Isčupali su pobjedu u Nju Orleansu, možda smiješno zvuči ali dobili su meč sa pola minuta dobre odbrane. Geri Heris je ukrao ključnu loptu, ubacio je i 23 poena, pa se može reći da je bio junak trijumfa. Danilo Galinari je dodao 28 poena, na drugoj strani dominacija domaćina u reketu, Dejvis 40, Kazins 30 poena. Holidej koji je imao čak 13 asistencija je izgubio dvije ključne lopte u napadu, promašio i trojku za produžetak.

Nikola Jokić odličan u ofanzivi kao i obično, 21 poen, imao je 12 skokova i 4 asistencije, odličan procenat šuta.

Napravio je jednu od akcija večeri, kada je na fantastičan način prošao “Obrvu” Dejvisa i završio akciju.

“So why do they call him The Joker?” Jokic: pic.twitter.com/NNjzGoqYGi — Bleacher Report (@BleacherReport) April 5, 2017

Portland je lako izgubio u Juti, nisu bez Nurkića imali rješenje za Gobera, Francuz je ubacio 20 poena, imao 11 skokova. Blejzersi su ostali na 87 poena, drugi poraz u nizu, pa stvari sada postaju itekako zanimljive u borbi za osmo mjesto na Zapadu. Naime, poslije ova dva poraza, prednost Portlanda je svega pola pobjede nad Denverom koji ima meč više, ali i dalje Blejzersi uz lakši raspored, ne zaboravite, posjeduju i bolji međusobni skor sa Nagetsima.

Kavsi su se zagrijali pred derbi sa Bostonom lakom pobjedom protiv Orlanda. Odlučila je treća četvrtina koju su dobili sa 23 razlike. Kevin Lov je brojao do 28, Lebron napravio novi tripl-dabl, 18 poena, po 11 skokova i asistencija. Vučević tek šest poena i deset skokova. Šampion je sada izjednačen sa Seltiksima, večeras je veliki derbi u Bostonu, ko zna možda to odluči o prvom mjestu na Istoku.

Značajna pobjeda za Indijanu na Torontonom, Pol Džordž je ubacio 35 poena, nosi na leđima Pejserse. Vratio se Lens Stivenson, ubacio 12 poena, umalo izazvao gužvu kada je postigao poene, umjesto da sačeka da vrijeme istekne. U prvom poluvremenu Pejsersi su izviždani zbog loše igre, ali u nastavku kao da je na teren izašao drugi tim. Indijana se izjednačila sa Čikagom na sedmom mjestu, imaju pola pobjede više od Majamija. Toronto je daleko realno od Bostona, tri i po pobjede manje četiri meča prije kraja, izgubiće titulu na Atlantiku.

Bulsima uvijek teško ide protiv Niksa, koji su, iako bez šansi za plej of uspjeli da zagorčaju život Čikagu. Džimi Batler je postigao 26 poena, bez efekta, Melo Entoni je brojao do 23, Njujork gubi, ali kako rekosmo odigrali su najbolji meč u posljednjih mjesec dana. Bulsi su očajno šutirali, napravili 15 grešaka, prekinuli seriju od četiri pobjede. Čeka ih iscrpljujuća bitka za doigravanje.

Meč bez značaja donio je poplavu poena, Netsi su stigli do 19. pobjede u sezoni, igraju mnogo bolje kada utakmice ne znače ništa. Postigli su čak 141 poen protiv Filadelfije, u kojoj je Šarić zabilježio 10 poena, a Luvavu nastavlja da koristi šansu, bivši igrač Mege je dao 19 poena.

Milvoki je pretrpio težak poraz u Oklahomi, ali ostaće svjedok istorije. Rasel Vestbruk je ubacio 12 poena, imao isto toliko skokova i 13 asistencija, njegov 41. tripl-dabl u sezoni, izjednačio je rekord Oskara Robertsona iz 1961-62 sezone. On je četvrti na vječnoj listi, 78 tripl-dablova, izjednačio se sa Viltom Čembrlenom, a sljedeća meta je Džejson Kid koji je napravio 107 u karijeri. Upravo je Kid trener Baksa, on je bio impresioniran činjenicom da je Vestbruk odlučio meč iako je samo četiri puta pogodio koš, jer je uradio sve ostalo.

Vašington je prekinuo seriju poraza protiv Vašingtona, Vol je ubacio 23 poena, imao 13 asistencija, dominirao poslije poluvremena, Vizardsi su se pobjedom izjednačili sa Torontom na trećem mjestu Istoka. Gostima nije pomogao ni Kemba Voker, brojao je do 37, težak poraz za tim iz Sjeverne Karoline koji je imao šansu da se vrati u bitku za plej-of.

U Teksasu produžetak, San Antonio je savladao Memfis u onome što bi mogla da bude najava prve runde plej-ofa. Leonard je ubacio 32 poena u meču u kome su dominirale odbrane. “Grizliji” su u finišu, u posljednja četiri minuta ostali bez Konlija koji je povrijedio arkadu i nije se vraćao u igru, iako je želeo. Doktori nisu dozvolili, a vidjeli smo dramu u regularnom dijelu. Leonard je izjednačio na pet sekundi do kraja, ali je Zek Rendolf doveo goste na prag pobjede. Sparsi su imali samo dvije sekunde, ali su uspjeli da preko Oldrižda stignu do produžetka, a zatim i pobjede.

Voriorsi su stigli do 12. pobjede u nizu, Klej Tompson je Minesoti ubacio 41 poen. Već večeras, Voriorsi bi mogli da overe prvo mjesto na kraju lige, ako dobiju Sanse, a San Antonio izgubi od Lejkersa. To se vjerovatno neće dogoditi, no top pozicija je za Golden Stejt veoma blizu. Ovo je inače 204. pobjeda u tri sezone za Voriorse što je NBA rekord.

U meču bez značaja, Sakramento je savladao Dalas, Koli Štajn je uz 12 poena, imao 16 skokova, Mavsi forsiraju mlađe igrače, nisu imali odgovor na MekLemora koji je 21 od 22 poena postigao u nastavku. Ovo je prvi put da Dalas od početka vijeka propušta plej-of.

Rezultati:

Sakramento – Dalas 98:87

Golden Stejt – Minesota 121:107

Juta – Portland 106:87

San Antonio – Memfis 95:89 pr.

Oklahoma – Milvoki 110:79

Njujork – Čikago 100:91

Nju Orleans – Denver 131:134

Vašington – Šarlot 118:111

Filadelfija – Bruklin 118:141

Indijana – Toronto 108:90

Klivlend – Orlando 122:102

(Sportske.net)