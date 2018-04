Naučnici u laboratoriji razvili srce koje kuca! VIDEO

Naučnici sa Univerziteta Kolumbija uspjeli su u laboratorijskim uslovima u roku od četiri nedelje da razviju funkcionalan srčani mišić.

Matične ćelije imaju jedinstvenu sposobnost razvijanja u različite vrste ćelija u organizmu. Ove ćelije odgovorne su za razvoj organa fetusa, njegovih tkiva, kao i njegovog imunološkog sistema.

Naučnici su razvili mišić korišćenjem matičnih ćelija, a novi “organ” dovoljno je zreo da prvi put u istoriji može da bude korišćen za medicinska istraživanja, piše Dejli mejl.

Ovaj revolucionaran proboj predstavlja veliki korak napred u proučavanju ljudske fiziologije, s obzirom na to da naučnicima pruža mogućnost testiranja novih tretmana za brojna medicinska stanja poput insuficijencije srčanog mišića.

Ovo nije prvi put da se srčani mišić uzgoji u laboratorijskim uslovima, ali doktor Gordana Vunjak Novaković kaže da nijedno razvijeno tkivo do sada nije uspjelo da oponaša ili pokaže neka od kritičnih obilježja odraslog ljudskog srca, poput strukture tkiva i/ili ritma otkucaja.

Uobičajena praksa do sada bilo je korišćenje matičnih ćelija koje se nalaze u kasnijem stadijumu razvoja. One su na taj način bile bliže formiranju one vrste tkiva koje su naučnici željeli da proučavaju.

Ipak, naučnici sa Univerziteta Kolumbija odlučili su da isprobaju nešto drugačiju i smjeliju metodu.

Oni su koristili matične ćelije u vrlo ranom stadijumu razvoja, kojima je bilo lakše manipulisati, i za koje su se nadali da će bolje reagovati na stimulaciju kojom bi se ubrzao njihov rast.

Da bi ubrzali razvoj srčanog tkiva, naučnici su propuštali električne impulse kroz srce kako bi ga stimulisali dovoljno da dođe do kontrakcija, a upravo ovaj proces događa se u zdravom srčanom mišiću u tijelu.

Naučnici su takođe razvili metodu i softver kojima su pratili frekvenciju, amplitudu i intenzitet kontrakcija srca, kao i njegov odgovor na lijekove.

Novo otkriće takođe omogućava manipulaciju srčanog mišića tako da se ponaša kao srce oboljele ili preminule osobe, što znači da će naučnici moći još bolje da prouče dejstvo potencijalno smrtonosnih zdravstvenih stanja vezanih za ovaj organ.

