Naučnici smislili – za devet sedmica do novog zuba

Svima je poznato da su zubni implanti izmišljeni kako bi olakšali ljudima život.

Naime, oni su izuzetno korisno i odlično rješenje za popuniti praznine nakon gubitka zuba, ali medicina je otišla korak dalje.

Grupa stručnjaka u stomatološkoj medicini je došla do nevjerovatnih otkrića, što je nenadani razvoj u tehnologiji dentalnih implantata koja daleko nadmašuje klasične implante ili proteze, prenosi portal Healing Life is Natural.

Stručnjaci kažu da će nam ova otkrića dati priliku da sami regenerišemo nove zube u usnoj šupljini. Dr. Džeremi Mao sa univerziteta Kolumbia je predvodio ovo istraživanje, a ono što je pronašao je apsolutno nevjerojatno.

Dr. Mao i njegov tim su osmislili šuplji bio-umetak u koji se stave matične ćelije osobe i sve zajedno se umetne u rupu u čeljusti u kojoj se prije nalazio korijen zuba. Taj umetak se s vremenom stapa s okolnim tkivom i povezuje matične stanice s okolnim te potiče rast novog zuba. Ovo otkriće moderne tehnologije obećava svijetlu budućnost stomatologiji i svim osobama koje imaju probleme sa zubima.

Zahvaljujući ovom napretku više ne postoji potreba za bolan proces vađenja zubi. Ova tehnologija omogućuje da ljudima da sami regeneriraju svoje zube u samo devet sedmica.

“Zub koji nedostaje će se zamijeniti s matičnim ćelijama iz vašeg vlastitog tijela, a potom će se zahvaljujući regeneraciji zub stopiti s okolnim tkivom te će se pravilno spojiti s ostalim zubima ne utječući na anatomiju čeljusti i usne šupljine. Da, to je tako jednostavno! To će povećati proces regeneracije i dovesti do brzog oporavka”, prenosi 24sata.hr

Procedura se još uvijek proučava i testira, i još nije dostupna za masovno korištenje.

