Naučnici pronašli način da ljudi budu iskreniji

Propuštanje električne struje slabijeg intenzita kroz mozak moglo bi da dovede do toga da ljudi budu iskreniji, pokazalo je najnovije naučno istraživanje.

Stručnjaci sa Univerziteta u Cirihu identifikovali su mehanizam u mozgu koji “vaga” između iskrenosti i sopstvenog interesa.

Riječ je o regionu poznatom kao desni dorzolateralni prefrontalni korteks (rDLPFC), koji kontroliše donošenje odluka u zavisnosti od toga kako posljedice utiču na naš interes.

Neinvazivna električna stimulacija ovog dijela mozga pokazala je veću sklonost ljudi ka govorenju istine, piše Daily Mail.

Eksperimenti su vršeni na ispitanicima koji su dobili zadatak da igraju igru u kojoj varanjem mogu da osvoje više novca nego inače.

Rezultati su pokazali da su učesnici, koji su podvrgnuti direktnoj cerebralnoj mikropolarizaciji, manje varali u odnosu na osobe koje nisu podvrgnute ovoj metodi.

Ipak, broj serijskih prevaranata ostao je isti.

Stimulacija takođe nije imala nikakav uticaj na vrste konflikata nevezanih za moralna načela, poput finansijskih odluka koje uključuju rizik, dvosmislenosti i Sistema odloženog nagrađivanja.

“Istraživanje je pokazalo da je stimulacija smanjila varanje kod osoba koje su već prolazile kroz moralni konflikt, ali nije bitno uticala na osobe koje su bile spremne na sve da maksimalno povećaju svoju dobit”, rekao je professor Kristijan Raf sa univerziteta.

Studija je objavljena u magazinu ”Proceedings of the National Academy of Science”.

