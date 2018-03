Naučnici konačno objasnili zbog čega zglobovi pucketaju

Američki i francuski naučnici otkrili su zašto nastaje zvuk pucketanja zglobova, koji nervira mnoge ljude.

Prepoznatljiv zvuk može da se objasni sa tri različite matematičke jednačine, objašnjavaju naučnici koji tvrde da do zvuka pucketanja zglobova dolazi zbog malih mjehurića koji pucaju u tečnosti zglobova prilikom promjene pritiska.

O tom fenomenu raspravlja se skoro čitav vijek, a sada je njime počeo da se bavi i student prirodnih nauka Vinit Čandran Suja, pošto mu se pucketnje zglobovima dogodilo na času, piše BBC.

Sa svojim profesorom, doktorom Abdulom Barakatom, razvio je tri jednčine koje objašnjavaju zvuk koji nastaje kada “lomimo” prste na rukama, odnosno zglobove.

“Prva jednačina opisuje varijacije pritiska unutar našeg zgloba kada pucketamo njima, druga opisuje varijacije veličine mjehurića tečnosti, kao odgovor na varijacije pritiska, dok treća jednačina povezuje veličinu varijacije mjehurića sa onima koji proizvode poznati zvuk”, objasnio je doktor Barakat, profesor na Univerzitetu Stenford u Kaliforniji.

Čandran Suja je dodao da kada pucketamo zglobovima, mi ih ustvari razdvajamo, te da se pritisak smanjuje kada to činimo.

“Pojavljuju se mjehurići u tečnosti koja “podmazuje” zglobove, poznatoj kao sinovijalna tečnost. Tokom procesa pucketanja zglobova, dolazi do različitih varijacija pritiska u zglobu, što prouzrokuje veliku brzinu kretanja mjehurića, a to dovodi do zvuka koji povezujemo sa pucketanjem”, jasan je Suja.

(SrpskaCafe)