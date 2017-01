Nataša Šavija u filmu sa Čak Norisom

Iako u novoj domaćoj komediji “Saga o tri nevina muškarca” igraju najveća imena srpskog glumišta, ono što je prisutne najviše šokiralo jeste pojavljivanje Nataše Šavije na crvenom tepihu sa režiserom filma Šridarom Šridarom.

Njih dvoje za “Alo!” otkrivaju da je to najava saradnje na novom filmu, u kojem će Šavijin partner biti Čak Noris.

“Ovo moje pojavljivanje na premijeri je najava za sledeći film, koji će isto Šridar raditi i za koji me je angažovao. Mogu samo da kažem – očekujte neočekivano od mene. Biće drugačije od onog na što ste navikli od mene. Širdar je pratio moj lik i djelo, a upoznali smo se kada smo pregovarali o filmu. On je bio zainteresovan za mene, pa su nas spojili neki ljudi. On je tražio moj kontakt, tako da smo se našli i dogovorili za moju ulogu u tom filmu. Nije bilo preko kreveta, ako ste to htjeli da me pitate”, kroz smeh odgovara Šavija, a režiser dodaje da je, osim Nataše, za novi projekat angažovao i Evu Ras i Čaka Norisa.

“To će biti komedija, a radnja filma prati devojku koja želi da bude glumica u Dubajiu i mnogo se trudi oko toga, tako da će to biti njena uloga. Jedan od likova će biti Eva Ras, kao i Čak Noris, pa zato ne bih da otkrivam puno o svemu. Film će biti preveden na tri jezika, na belgijski, srpski i slovenački, tako da će to biti jedan projekat eks-Jugoslavije i Balkana”, kaže Šridar.

Pitali smo ga i kako je došlo do saradnje sa Šavijom.

“Pa ona je veoma popularna u Srbiji. Tražio sam određene karaktere koji su kreativni, inteligentni i koji znaju kako da rade sa medijima, i nekoga ko bi znao da predstavi sebe i svoju državu na odličan način. A Nataša se čini kao baš takva”, kaže indijski režiser.